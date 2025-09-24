Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, los hinchas de River destrozaron a un titular: “Regalarlo es caro”

Por medio de las redes sociales, las críticas de los hinchas de River se hicieron presentes para referirse al rendimiento del futbolista que llegó a principio de año.

Por Julián Mazzara

La hinchada de River en Allianz Parque.
© Getty ImagesLa hinchada de River en Allianz Parque.

En el Allianz Parque, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River perdió frente a Palmeiras y quedó eliminado del certamen internacional, el cual no consigue desde 2018 cuando derrotó a Boca en la final que se disputó en Madrid.

A pesar de que el Millonario tuvo una mejor presentación de lo que mostró en el primer juego, la falta de efectividad lo privó de poder revertir la serie y la ilusión se esfumó. Pero más allá de lo que ocurrió con el resultado final, hubo muchas críticas por parte de los hinchas.

En las redes sociales, durante todo el compromiso, pero sobre todo después de que en la primera etapa fallara una situación muy clara que podría haber sido el segundo gol de River, los fanáticos cuestionaron a Kevin Castaño. Al punto de que lo transformaron en tendencia a nivel nacional.

No solo le reprocharon la ocasión manifiesta de gol que falló, sino que también recordaron la gran inversión que realizó la dirigencia para contratarlo (14 millones de dólares a Krasnodar) y que, desde que arribó en marzo de 2025, no rindió como se lo esperaba. “Regalarlo a Castaño en el próximo mercado de pases, es caro…”, exclamó el usuario @MiguelOmaar en Twitter. Pero no fue el único que criticó al colombiano nacido en Itagüí.

“Hoy murió futbolísticamente Kevin Castaño para mi. No lo quiero ver más”; “Castaño, 14 palos para quedar afuera”; “Castaño sos un pelotudo” y “Castaño se tiene que ir de River ya. Es el único que no sabe la importancia de este partido”, fueron otros de los tantos comentarios que se observaron en las redes sociales.

Las críticas de los hinchas de River contra Kevin Castaño

Publicidad
Publicidad
Publicidad

El cuadro de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Tras 188 días de su llegada a River, Kevin Castaño cortó una histórica racha
River Plate

Tras 188 días de su llegada a River, Kevin Castaño cortó una histórica racha

River hoy: el lamento de Marcelo Gallardo, la nueva lesión de Sebastián Driussi y fecha confirmada ante Racing por Copa Argentina
River Plate

River hoy: el lamento de Marcelo Gallardo, la nueva lesión de Sebastián Driussi y fecha confirmada ante Racing por Copa Argentina

El mensaje de Kevin Castaño en plena madrugada tras la derrota de River ante Palmeiras: “Diestra victoriosa”
River Plate

El mensaje de Kevin Castaño en plena madrugada tras la derrota de River ante Palmeiras: “Diestra victoriosa”

Maxi Salas estalló contra el árbitro tras el pitazo final vs. Palmeiras: "Hijo de p..."
River Plate

Maxi Salas estalló contra el árbitro tras el pitazo final vs. Palmeiras: "Hijo de p..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo