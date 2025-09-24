Tras la eliminación de la Copa Libertadores, los hinchas de River destrozaron a un titular: “Regalarlo es caro”

En el Allianz Parque, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River perdió frente a Palmeiras y quedó eliminado del certamen internacional, el cual no consigue desde 2018 cuando derrotó a Boca en la final que se disputó en Madrid.

A pesar de que el Millonario tuvo una mejor presentación de lo que mostró en el primer juego, la falta de efectividad lo privó de poder revertir la serie y la ilusión se esfumó. Pero más allá de lo que ocurrió con el resultado final, hubo muchas críticas por parte de los hinchas.

En las redes sociales, durante todo el compromiso, pero sobre todo después de que en la primera etapa fallara una situación muy clara que podría haber sido el segundo gol de River, los fanáticos cuestionaron a Kevin Castaño. Al punto de que lo transformaron en tendencia a nivel nacional.

No solo le reprocharon la ocasión manifiesta de gol que falló, sino que también recordaron la gran inversión que realizó la dirigencia para contratarlo (14 millones de dólares a Krasnodar) y que, desde que arribó en marzo de 2025, no rindió como se lo esperaba. “Regalarlo a Castaño en el próximo mercado de pases, es caro…”, exclamó el usuario @MiguelOmaar en Twitter. Pero no fue el único que criticó al colombiano nacido en Itagüí.

“Hoy murió futbolísticamente Kevin Castaño para mi. No lo quiero ver más”; “Castaño, 14 palos para quedar afuera”; “Castaño sos un pelotudo” y “Castaño se tiene que ir de River ya. Es el único que no sabe la importancia de este partido”, fueron otros de los tantos comentarios que se observaron en las redes sociales.

Las críticas de los hinchas de River contra Kevin Castaño

