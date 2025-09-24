Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

En el Allianz Parque de San Pablo, el Millonario busca dar vuelta la llave y avanzar a semifinales.

Así llega Palmeiras a este partido

El equipo comandado por Abel Ferreira tuvo acción el pasado fin de semana, y con un equipo con 10 jugadores suplentes y el arquero Weverton goleó 4 a 1 a Fortaleza por el Brasileirao.

Publicidad

River va en búsqueda de la clasificación

Luego de perder 2 a 1 en el Estadio Más Monumental por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, más el descuento de Lucas Martínez Quarta, el Millonario viaja a Brasil con el objetivo de lograr una victoria que le permita ganar la serie.

Por Marco D'arcangelo

River y Palmeiras se enfrentan en San Pablo.
© GettyRiver y Palmeiras se enfrentan en San Pablo.

En el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River visita a Palmeiras en el Allianz Parque en búsqueda de dar vuelta la llave tras perder 2 a 1 la ida y seguir en la competencia. El encuentro comienza a las 21.30 horas de Argentina, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe, como de Fox Sports y Disney+.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Quién es el árbitro de Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Qué necesita River ante Palmeiras para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué necesita River ante Palmeiras para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores

La sorpresiva medida de Abel Ferreira para evitar "espionaje" de River en el último entrenamiento de Palmeiras
Copa Libertadores

La sorpresiva medida de Abel Ferreira para evitar "espionaje" de River en el último entrenamiento de Palmeiras

El golazo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano
Fútbol europeo

El golazo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo