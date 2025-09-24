Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Luego de perder 2 a 1 en el Estadio Más Monumental por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, más el descuento de Lucas Martínez Quarta, el Millonario viaja a Brasil con el objetivo de lograr una victoria que le permita ganar la serie.

El equipo comandado por Abel Ferreira tuvo acción el pasado fin de semana, y con un equipo con 10 jugadores suplentes y el arquero Weverton goleó 4 a 1 a Fortaleza por el Brasileirao.

En el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River visita a Palmeiras en el Allianz Parque en búsqueda de dar vuelta la llave tras perder 2 a 1 la ida y seguir en la competencia. El encuentro comienza a las 21.30 horas de Argentina, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe, como de Fox Sports y Disney+.