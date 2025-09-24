En el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, River visita a Palmeiras en el Allianz Parque en búsqueda de dar vuelta la llave tras perder 2 a 1 la ida y seguir en la competencia. El encuentro comienza a las 21.30 horas de Argentina, será dirigido por Andrés Matonte y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe, como de Fox Sports y Disney+.
Copa Libertadores
Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones
En el Allianz Parque de San Pablo, el Millonario busca dar vuelta la llave y avanzar a semifinales.
Así llega Palmeiras a este partido
El equipo comandado por Abel Ferreira tuvo acción el pasado fin de semana, y con un equipo con 10 jugadores suplentes y el arquero Weverton goleó 4 a 1 a Fortaleza por el Brasileirao.
Publicidad
River va en búsqueda de la clasificación
Luego de perder 2 a 1 en el Estadio Más Monumental por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, más el descuento de Lucas Martínez Quarta, el Millonario viaja a Brasil con el objetivo de lograr una victoria que le permita ganar la serie.
Palabra autorizada
"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"
Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán
Lee también
Copa Libertadores
Quién es el árbitro de Palmeiras vs. River por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores
Qué necesita River ante Palmeiras para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores
Copa Libertadores
La sorpresiva medida de Abel Ferreira para evitar "espionaje" de River en el último entrenamiento de Palmeiras
Fútbol europeo