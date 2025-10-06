Es tendencia:
River Plate

Un miembro del cuerpo técnico de Gallardo fue informado por Falcón Pérez: el motivo

Tras un encontronazo con el árbitro en el entretiempo, Hernán Buján, ayudante de campo del 'Muñeco', fue informado.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Por la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura, en su visita al Gigante de Arroyito, River no pudo con Rosario Central y perdió 2 a 1, por lo que no pudo acercarse a los primeros puestos de la zona y quedó en la tercera posición de la tabla anual, pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

A lo largo del encuentro, tanto los futbolistas del Millonario como el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo explotaron contra el árbitro Yael Falcón Pérez, debido a sus decisiones en jugadas puntuales que derivaron en tarjetas amarillas para los jugadores del elenco visitante. 

En el entretiempo del partido, se vivió una situación particular, debido a que uno de los ayudantes del ‘Muñeco’, como lo es Hernán Buján, fue a reclamarle al colegiado por su desempeño en el primer tiempo, y terminó informado tras un fuerte cruce que tuvieron entre ambos.

Según el reporte del periodista Germán García Grova, el ayudante de campo de Gallardo fue informado por el cuerpo arbitral del partido. Acorde a lo que diga el mismo, se determinará la sanción que recibirá. Además, podría dejarlo afuera del partido contra Sarmiento en el Más Monumental.

De esta manera, en el transcurso de la semana River deberá hacer su descargo al respecto de este informe, para poder reducir una posible sanción a Buján y que este pueda estar presente junto a Marcelo Gallardo en el duelo ante el Kiwi, en el que buscarán reponerse tras una nueva derrota en el certamen local.

Gallardo apuntó contra el arbitraje

En conferencia de prensa, el entrenador del Millonario se mostró molesto con la labor de Falcón Pérez en Rosario y al respecto comentó: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable. Te quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir. Sobre todo, me parece que no te queda otra que adaptarte al sistema. nos pasa a todos. Muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así”.

Y se extendió: “Hay que callarse. El que habla a veces es sancionado. Pero no es solamente por lo que pueda significar un partido. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro. Pero sistemáticamente no me gusta que pase eso. Porque todos sospechan de todo y no queremos eso”.

Gallardo puso el grito en el cielo e hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River contra Rosario Central: “Muchos callan”

Tras la derrota ante Rosario Central, los hinchas de River explotaron contra un titular: “Devuélvanlo”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

