Tras la derrota ante Rosario Central, los hinchas de River explotaron contra un titular: “Devuélvanlo”

Este domingo a la noche y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Rosario Central venció 2-1 a River en un partido apasionante y que tuvo de todo: goles, polémicas y hasta una expulsión. Sin embargo, tras la derrota del Millonario en el Estadio Gigante de Arroyito, los hinchas no perdonaron a uno de los titulares y lo consideraron el máximo responsable del resultado final.

En un encuentro en el que la pasión y las emociones se hicieron presentes prácticamente en todo momento, los autores de los goles fueron Franco Ibarra e Ignacio Malcorra para los Canallas, mientras que Miguel Borja había anotado el del equipo visitante. Sin embargo, el foco de los simpatizantes estuvo puesto en otro de los futbolistas que comenzó como indiscutido en el inicio.

Lo cierto es que los hinchas explotaron contra Juan Carlos Portillo por la expulsión. Las dos tarjetas amarillas recibidas en tan solo 4 minutos de diferencia, fueron el principal motivo por el que apuntaron directamente contra él y su mala actuación que dejó a River con un jugador menos en el primer tiempo. “Devuélvanlo a la T”, sentenció un usuario en X (ex Twitter).

Facundo Tello le mostró la tarjeta roja a Juan Carlos Portillo en el partido entre Rosario Central y River por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

La reacción de los hinchas de River contra Portillo

