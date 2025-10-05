Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

El Canalla y el Millonario cierran la jornada con un partidazo en Rosario con puntos cruciales para ambos equipos.

La posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

Publicidad

La posible formación de Rosario Central

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

Hora y TV

El duelo entre el Canalla y el Millonario comenzará a las 21.15 y tendrá transmisión de ESPN Premium.

¡Bienvenidos a todos!

Esta noche habrá partido entre Rosario Central y River Plate para cerrar la grilla del domingo.

Por Agustín Vetere

Rosario Central y River se miden en el Gigante de Arroyito.
© GettyRosario Central y River se miden en el Gigante de Arroyito.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y River Plate se ven las caras este domingo en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Desde las 21.15, el encuentro se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

En el mismo escenario, los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de un trago amargo el jueves al quedar eliminados de la Copa Argentina ante Racing. Del otro lado, el Canalla busca hilvanar otra victoria para afianzarse en la Zona B y defender su primer lugar en la tabla anual.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Por qué no juega Maxi Salas en Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Por qué no juega Maxi Salas en Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025

Quién es el árbitro de Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro de Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025

Miguel Borja ante su última gran oportunidad en River
River Plate

Miguel Borja ante su última gran oportunidad en River

García y Martegani, afuera del banco de suplentes de Boca ante Newell's
Boca Juniors

García y Martegani, afuera del banco de suplentes de Boca ante Newell's

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo