Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

Esta noche habrá partido entre Rosario Central y River Plate para cerrar la grilla del domingo.

El duelo entre el Canalla y el Millonario comenzará a las 21.15 y tendrá transmisión de ESPN Premium.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y River Plate se ven las caras este domingo en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Desde las 21.15, el encuentro se podrá sintonizar a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

En el mismo escenario, los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de un trago amargo el jueves al quedar eliminados de la Copa Argentina ante Racing. Del otro lado, el Canalla busca hilvanar otra victoria para afianzarse en la Zona B y defender su primer lugar en la tabla anual.