Un vestuario con pocos caudillos: quiénes serán los líderes de River en 2026 tras las salidas de Enzo Pérez y Nacho Fernández

El pasado jueves, Marcelo Gallardo dialogó con varios futbolistas en lo que fue el reencuentro del plantel con el entrenador tras la eliminación de River del Torneo Clausura a manos de Racing. El Muñeco les confirmó a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Ángel Borja que no los iba a tener en cuenta para el año que viene. Por otro lado, dialogó con Paulo Díaz y Fabricio Bustos y les dijo que arrancarán el 2026 desde atrás en la consideración y que si llega una oferta importante la aprovechen.

No fue un decisión sencilla para Marcelo Gallardo. Todos esos jugadores supieron ser importantes en distintos momentos de sus ciclos, pero la realidad es que el Muñeco piensa en una renovación importante para el 2026 después de haber sufrido el 2025, especialmente en el último trimestre.

Se van líderes importantes y el vestuario tendrá que reconfigurarse

Más allá de sus aportes en el campo de juego, las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez se sentirán desde lo que representaban en el vestuario como líderes. Eran ejemplos a seguir para los más chicos, una voz de consulta y también personas capaces de soportar la presión en momentos complicados.

Ahora, el vestuario tendrá que rearmarse. Todavía quedan algunos pilares y probablemente sean quienes tomen la voz cantante en el plantel. Están Franco Armani, Germán Pezzella como referentes, también asumirán ese rol jugadores de la talla de Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel o Sebastián Driussi, que pisan los 30 años y son surgidos del club.

Lucas Martínez Quarta. (Foto: Getty).

No hay que descartar tampoco a Marcos Acuña, que si bien no nació futbolísticamente en Núñez, su figura es importante y su trayectoria lo avala. En una situación similar está Juanfer Quintero, que es de perfil bajo, pero en 2026 podría ser el líder futbolístico que le faltó al equipo en este 2025.

¿Armani puede irse de River?

Franco Armani llegó a River a comienzos de 2018 y se ganó el cariño incondicional de los hinchas gracias a sus grandes actuaciones y los logros obtenidos. Por tal motivo, las renovaciones de contrato nunca fueron un problema para él. De hecho, actualmente tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2026.

Pero existe una cláusula en el mismo que indica que entre el 1 y el 15 de enero de 2026, alguna de las partes involucradas -Armani o River- pueden rescindir de manera unilateral el contrato sin que haya penalizaciones. La realidad es que por el momento no hay indicios que se ejecute ese cláusula.

Bolavip pudo averiguar que el arquero sintió el desgaste este año y va a analizar junto a su entorno qué es lo que pretende hacer en 2026. Es una realidad que tiene decidido no volver al fútbol colombiano e inclusive que podría llegar a dejar la actividad profesional. Otra alternativa es que recargue fuerzas y decida seguir en Núñez hasta finalizar su contrato en lo que sí sería su último año en el club. Cabe recordar que en octubre de 2026 cumplirá 40 años.

