Los millones que liberará River por no renovarle a los héroes de Madrid y compañía

River atravesó un jueves de definiciones pensando en 2026. Marcelo Gallardo se reencontró con el plantel y sentenció el futuro de seis futbolistas. Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Miguel Borja no renovarán sus contratos, mientras que Federico Gattoni regresará a Sevilla tras finalizar su préstamo.

La decisión tomada por el Muñeco tiene que ver con su proyecto futbolístico, consciente de que necesita una renovación de nombres y que los recién mencionados no rindieron como se esperaba. Más allá de lo deportivo, la salida de estos jugadores también repercutirá en la billetera del club.

Según informó el periodista Germán Balcarce, River liberará cerca de 9 millones de dólares anuales en contratos con estas partidas. Esto se debe a las importantes cifras de dinero que recibían anualmente y con la particularidad de que no será necesario rescindir ningún vínculo, ya que todos terminan el próximo 31 de diciembre.

Más allá de estas primeras confirmaciones, no serán solo seis las bajas que tendrá River de cara a la próxima temporada. Está todo dado para que muchos jugadores no continúen en el club, aunque algunas salidas dependerán de que lleguen ofertas importantes.

Galoppo se quedará en River

En las últimas horas, se confirmó que Giuliano Galoppo se quedará en River pese a no haber alcanzado los objetivos para activar la opción de compra obligatoria. El mediocampista será comprado por el Millonario y firmará un contrato por tres años con la institución.

El club de Núñez se hará con el 65% de la ficha del ex Banfield, que quedó a solo 300 segundos de llegar a la cantidad mínima de minutos para continuar obligatoriamente. En la operación se incluyeron porcentajes de los jugadores Gonzalo Tapia y Enzo Díaz, actualmente en el Tricolor.

Bustos y Paulo Díaz deberán buscar club

Tanto Fabricio Bustos como Paulo Díaz tienen abierta la puerta de salida de River. La única razón por la que no son bajas confirmadas es porque todavía tienen contrato vigente por el club. Por este motivo, al no estar en los planes del Muñeco, tendrán que acercar una buena oferta para poder ser transferidos.

