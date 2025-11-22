River hoy: equipo vs. Racing, avances en la recuperación de Pezzella y fecha confirmada para el Superclásico de Reserva

River ultima los detalles de la preparación para visitar a Racing este lunes, desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final de un Torneo Clausura que, más allá de las inconsistencias mostradas a lo largo de la primera fase, es clave para Marcelo Gallardo no solo por la posibilidad de conquistar un título que maquille un mal año deportivo sino también para abrochar la clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

El entrenador comenzó a definir el equipo con el que saldrá a buscar la clasificación a cuartos de final ante un rival al que ya viene de eliminar en un duelo de eliminación directa, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Posible XI vs. Racing

Con varios futbolistas que estuvieron ausentes ante Vélez otra vez a su disposición, Marcelo Gallardo solo mantendría dos dudas en relación a la alineación con la que River saltaría al Cilindro para enfrentar a Racing. Esto tiene que ver con que entre Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina y Juan Portillo saldrían solo dos titulares.

Así las cosas, El Millonario podría formar con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

River se prepara para otro duelo de eliminación directa con Racing (Getty).

El dato positivo en la evolución de Pezzella

Aunque todavía le queda por delante un tiempo importante de rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Germán Pezzella dio un paso clave a tres meses de haberse sometido a la intervención quirúrgica correspondiente.

El defensor que llegó desde Betis tras ser campeón del mundo con la Selección Argentina comenzó a hacer trote en césped, algo que el propio jugador compartió con sus seguidores en redes sociales y que en el club generó gran satisfacción. Así y todo, se espera que su regreso no se de antes de febrero o marzo del próximo año.

Día y horario del Superclásico de Reserva

River y Boca protagonizarán un nuevo Superclásico en Reserva en el que estará en juego nada menos que el boleto a la final del Torneo Proyección Clausura 2025. La semifinal que generó especial expectativa ya tiene día y horario confirmado para su disputa.

Será el próximo jueves 27 de noviembre a las 20.00 en Boca Predio, debido a que el clásico rival se adjudicó la localía por quedar mejor ubicado en la primera fase, en la que fue líder de la Zona A.

