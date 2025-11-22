Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: equipo vs. Racing, avances en la recuperación de Pezzella y fecha confirmada para el Superclásico de Reserva

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 22 de noviembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
River se prepara para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.
River se prepara para visitar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.

River ultima los detalles de la preparación para visitar a Racing este lunes, desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final de un Torneo Clausura que, más allá de las inconsistencias mostradas a lo largo de la primera fase, es clave para Marcelo Gallardo no solo por la posibilidad de conquistar un título que maquille un mal año deportivo sino también para abrochar la clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

El entrenador comenzó a definir el equipo con el que saldrá a buscar la clasificación a cuartos de final ante un rival al que ya viene de eliminar en un duelo de eliminación directa, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Posible XI vs. Racing

Con varios futbolistas que estuvieron ausentes ante Vélez otra vez a su disposición, Marcelo Gallardo solo mantendría dos dudas en relación a la alineación con la que River saltaría al Cilindro para enfrentar a Racing. Esto tiene que ver con que entre Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina y Juan Portillo saldrían solo dos titulares.

Así las cosas, El Millonario podría formar con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

River se prepara para otro duelo de eliminación directa con Racing (Getty).

River se prepara para otro duelo de eliminación directa con Racing (Getty).

El dato positivo en la evolución de Pezzella

Atento River: la drástica decisión que habría tomado Marcelo Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

ver también

Atento River: la drástica decisión que habría tomado Marcelo Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

Aunque todavía le queda por delante un tiempo importante de rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Germán Pezzella dio un paso clave a tres meses de haberse sometido a la intervención quirúrgica correspondiente.

Publicidad

El defensor que llegó desde Betis tras ser campeón del mundo con la Selección Argentina comenzó a hacer trote en césped, algo que el propio jugador compartió con sus seguidores en redes sociales y que en el club generó gran satisfacción. Así y todo, se espera que su regreso no se de antes de febrero o marzo del próximo año.

Día y horario del Superclásico de Reserva

River y Boca protagonizarán un nuevo Superclásico en Reserva en el que estará en juego nada menos que el boleto a la final del Torneo Proyección Clausura 2025. La semifinal que generó especial expectativa ya tiene día y horario confirmado para su disputa.

Será el próximo jueves 27 de noviembre a las 20.00 en Boca Predio, debido a que el clásico rival se adjudicó la localía por quedar mejor ubicado en la primera fase, en la que fue líder de la Zona A.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Salió campeón de la Copa Libertadores con Gallardo y lo defendió en medio de la crisis River: “Le estuvo costando”
River Plate

Salió campeón de la Copa Libertadores con Gallardo y lo defendió en medio de la crisis River: “Le estuvo costando”

La drástica decisión que habría tomado Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja
River Plate

La drástica decisión que habría tomado Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

Bianchi comparó a Gallardo con Hamilton para explicar su presente en River
Fútbol Argentino

Bianchi comparó a Gallardo con Hamilton para explicar su presente en River

Uno llega y otro no: el complicado panorama de River con Montiel y Colidio para el clásico
River Plate

Uno llega y otro no: el complicado panorama de River con Montiel y Colidio para el clásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo