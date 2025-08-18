River hoy: la lesión de Bustos, la molestia de Juanfer, el curioso mensaje de Borja y el agradecimiento de Pezzella

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 18 de agosto, el día después de superar a Godoy Cruz en el Monumental y en la previa de lo que será el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad. Cómo están Bustos y Quintero, la curiosa historia de Miguel Ángel Borja luego de otro flojo partido y el agradecimiento de Germán Pezzella en las redes sociales.

¿Qué dijo Gallardo sobre la lesión de Bustos y la molestia de Quintero?

Fabricio Bustos y Juanfer Quintero no terminaron el duelo de River ante Godoy Cruz por cuestiones físicas. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió a sus situaciones: “Bustos tuvo un esguince de tobillo, veremos cuál es la gravedad mañana. A priori no sería de mucha importancia. Juanfer salió por una molestia en la rodilla, creemos que no va a ser nada preocupante”. Ante este panorama, el lateral sería baja para el partido del próximo jueves ante Libertad por la Copa Libertadores y el colombiano estará a disposición.

Juan Fernando Quintero. (Foto: Getty).

¿Cómo podría formar River contra Libertad?

Si bien todavía faltan algunos días, Marcelo Gallardo planifica el equipo para jugar ante Libertad el próximo jueves desde las 21.30 horas por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Cabe recordar que la ida terminó 0 a 0 en Asunción. La probable formación de River ante el Gumarelo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Borja y una curiosa historia de Instagram

El colombiano atraviesa un presente más que irregular. Los hinchas lo cuestionan, no se le abre el arco y su rendimiento no es para nada satisfactorio. Tuvo sus oportunidades, sobre todo después de la lesión de Sebastián Driussi, pero no lo pudo aprovechar. El pasado domingo ingresó unos minutos ante Godoy Cruz, tuvo dos chances y definió mal en ambas oportunidades. Tras el partido ante el Tomba compartió una llamativa historia en su cuenta de Instagram: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. JOSUÉ 1:9”.

ver también Curioso posteo de Miguel Ángel Borja tras otro flojo rendimiento en River: “Jehová tu Dios estará contigo”

Pezzella agradeció el apoyo recibido

El Cabezón sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado sábado 9 de agosto ante Independiente. Este lunes será operado y se estima que regresará a las canchas entre marzo y abril de 2026. El pasado domingo, el defensor estuvo en el Monumental para ver a sus compañeros ante Godoy Cruz y desde la Sívori Alta se desplegó una bandera enorme donde el central levantaba la Copa del Mundo con la casaca de la Selección Argentina. El bahiense compartió una imagen en su cuenta de Instagram y agregó: “Gracias de corazón, nos vamos a volver a ver pronto”.

Publicidad

Publicidad