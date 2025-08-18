Es tendencia:
La emotiva jornada de Germán Pezzella en la cancha de River: bandera en la popular y mensaje optimista en las redes

El Cabezón sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado sábado 9 de agosto en la visita del Millonario a Independiente.

Por Lautaro Toschi

Germán Pezzella
© @germanpezzellaGermán Pezzella

Pocas lesiones son tan dolorosas para un jugador de fútbol que la rotura de ligamentos de la rodilla, la cual se da mayormente por un mal movimiento propio del futbolista. El dolor no es tanto en el instante de rotura, sino más bien porque es de las que te saca de las canchas por más de siete meses. Germán Pezzella la sufrió el pasado sábado 9 de agosto cuando River visitó a Independiente por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura.

El Cabezón se metió en el equipo titular en lugar de Lucas Martínez Quarta, que se está recuperando de un esguince en su rodilla, pero lamentablemente no pudo siquiera terminar el primer tiempo producto de la lesión. Germán Pezzella es muy querido en el mundo River, por ser formado en las Inferiores, por siempre tener presente al club en sus años en Europa y por haber decido volver a mediados de 2024, sabiendo que todavía tenía para jugar un par más de años en el Viejo Continente.

Bandera gigante en la popular

El pasado domingo, River recibió a Godoy Cruz en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura y los hinchas no se olvidaron de Germán Pezzella. A las clásicas banderas de Marcelo Gallardo que bajan desde la Sívori Alta a la Sívori Media, se le sumaron una enorme del Cabezón con la camiseta de la Selección Argentina alzando la Copa del Mundo. Un muy lindo gesto para un hombre de la casa que no está pasando por su mejor momento.

Las banderas que desplegaron los hinchas de River ante Godoy Cruz. (Foto: Bolavip).

Las banderas que desplegaron los hinchas de River ante Godoy Cruz. (Foto: Bolavip).

Pezzella, presente en el Monumental y agradecimiento en las redes sociales

El Cabezón estuvo presente en el Estadio Monumental para ver la victoria de sus compañeros ante Godoy Cruz. De hecho, en su cuenta de Instagram compartió una historia acompañado por parte de su familia. Además, reposteó una historia en la que se veía la bandera que colgaron en la Sívori y respondió con un esperanzador mensaje: “Gracias de corazón, nos vamos a volver a ver pronto”. Cabe recordar que el defensor será operado este lunes y se estima que podría volver a las canchas entre marzo y abril de 2026.

