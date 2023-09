En medio de un clima político en San Lorenzo que arde, Marcelo Tinelli apareció nuevamente en el eje del club. A pocos días de su debut en su programa televisivo, el conductor realizó una íntima nota en Infobae donde no solo habló sobre sus expectativas laborales, sino que también dio detalles de lo que fue su gestión en el Ciclón que finalizó en su renuncia como presidente.

Cada vez que Tinelli habla en San Lorenzo es noticia. Y esta vez no fue la excepción. Ya con la fecha de reunión de Comisión Directiva fijada para que se trate el llamado a elecciones, el ex dirigente se permitió sincerarse sobre cómo fueron sus años al mando del club: "Hoy tengo que entender que no tengo que hacer las dos cosas, me tengo que concentrar en lo mío. Amo San Lorenzo como siempre, pero no puedo, tampoco podría estar dirigiendo en la Liga Profesional, son lugares en los que necesitás gente que esté todo el día, que se dedique".

En su época donde estuvo metido de lleno en el mundo del fútbol, Tinelli recibió críticas de distintos sectores sobre su accionar como dirigente. Pero a la hora de hacer un balance personal, su percepción sobre su gestión lo ve como positivo: "Estuve once años como dirigente San Lorenzo, fui presidente de la Liga Profesional fui candidato a presidente de AFA. Me fue muy bien dentro de todo, aprendí un montón de cosas y hoy no está en mis planes”.

💬 “Yo creo que la gente de San Lorenzo sabe cómo fueron las cosas. Sí me duele cuando alguien habla de vaciamiento. Para vaciar algo tiene que estar lleno, y yo doné canchas sintéticas, plateas, puse plata de mi bolsillo para jugadores, mucho tiempo”.



🗣️ Tinelli en @infobae pic.twitter.com/vnEqf9V9zD — Juli (@julinatalutti) September 3, 2023

Con un presente económico difícil en la institución, los hinchas apuntan contra su persona y Matías Lammens como los máximos responsables. Sin embargo, el conductor tiene otra visión sobre el tema: “Yo creo que la gente de San Lorenzo sabe cómo fueron las cosas y los que no saben, me duele que no sepan todo el dinero y el esfuerzo que puse. Sí me duele cuando alguien habla de vaciamiento. Para vaciar algo tiene que estar lleno, y yo doné canchas de césped sintético, edificio, plateas, puse plata de mi bolsillo para jugadores, mucho tiempo”.

Finalmente, ya alejado del club y ausentado en el Nuevo Gasómetro desde hace algunos años, Tinelli no se olvida de los logros que se obtuvieron bajo su gestión y se defiende de las acusaciones de la gente de San Lorenzo: “Fuimos campeones de América en fútbol, pentacampeones de la liga de básquet, hicimos un club para mí muy bueno. Nunca saqué ni sacaría un peso de San Lorenzo. El sabor amargo me queda por mis hijos, que no quiero que vayan a la cancha y por ahí tengan un mal momento. Pero de mi parte siento que di lo mejor".

Por: Julieta Natalutti