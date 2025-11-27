Es tendencia:
Echeverri y tres más: los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

El DT ya mueve fichas para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Los apuntados, los puestos y el dinero que proyectan gastar.

Por German García Grova

Marcelo Gallardo
Se terminó el año para River de manera anticipada y sin títulos, luego de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores, Copa Argentina y el Torneo Clausura en un breve lapso temporal de dos meses. Tras la caída ante Racing en octavos de final del certamen local, Marcelo Gallardo se mostró fuerte para revertir el presente del club de Núñez de cara al 2026.

En este contexto, el entrenador millonario quiere dar vuelta la página rápidamente y ya piensa en los cambios que se vienen en el plantel para el año próximo. Respecto a bajas, el Muñeco ya comunicó que serán seis las salidas confirmadasEnzo Pérez, Pity Martínez, Milton Casco, Nacho Fernández, Miguel Borja y Paulo Díaz– y que todo el resto del equipo será transferible.

Ahora, en cuanto a las altas, el panorama para River empieza a aclararse a medida que transcurren los días. En concreto, Marcelo Gallardo quiere cuatro refuerzos y ya tiene los puestos para fichar apenas se abra el mercado: un lateral izquierdo suplente, un central, un enganche y un delantero.

Para el puesto de 3, la intención del DT es sumar un suplente de Marcos Acuña, y el apuntado es Román Vega. El ex Argentinos Juniors se encuentra en el Zénit y se marchó hace escasos meses rumbo al equipo ruso y no goza de la continuidad deseada, por lo que no descarta salir en el próximo mercado para tener más minutos. River ya lo quiso y no concretó su arribo anteriormente. El puesto del central está en negociaciones, pero guardan el nombre bajo siete llaves.

En la zona ofensiva del mediocampo, el apuntado no es otro que Claudio Echeverri y en el ataque ya hay charlas con Luciano Gondou. Respecto al Diablito, la posibilidad de sumarlo vía préstamo es bastante accesible debido a que Manchester City lo quiere repescar desde Leverkusen y volver a cederlo. Allí, River aparece como alternativa y las partes se podrían acomodar con el correr de los días.

Gondou está en el radar hace tiempo y Gallardo lo quiere como el reemplazante para Miguel Borja en la delantera. Tanto él como Vega llegarían desde el Zenit y la intención es que sea mediante una cesión con opción de compra. Además de los cuatro puestos mencionados, no se puede descartar un quinto refuerzo tapado.

En lo que respecta a inversión, la intención es fijar un límite máximo de 20 millones de dólares contando los valores de las opciones de compra de las cesiones.

Gallardo ya marcó cómo será el futuro de River tras la eliminación

Marcelo Gallardo, decidió darle dos días libres al plantel tras la caída con Racing, por lo que regresarán a los entrenamientos este jueves y viernes, para luego ser licenciado por vacaciones hasta el 20 de diciembre. Es decir, los futbolistas trabajarán entre las fiestas con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2026, programada para finales de enero. 

El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar acá estaré”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa, en la que afirmó que continuará en el club para el próximo año y que el plantel contará con poco más de tres semanas de descanso tras un año largo.

Según pudo saber Bolavipen estos dos entrenamientos el Muñeco no contaría con todo el plantel, debido a que quedarían licenciados los jugadores que no serían tenidos en cuenta para la próxima temporada, sumado también a quienes no seguirán debido a que no renovarán su contrato.

