La desconocida anécdota de una figura del fútbol con Lionel Messi que salió a la luz: “Me quedé atónito”

No caben dudas que la máxima pasión de Lionel Messi es el fútbol y eso está a la vista de todos. Sin embargo, no es lo mismo cuando se trata de verlo y no de solamente jugarlo. Lejos de limitarse a conocer a las figuras de su época contemporánea, el astro argentino fue el protagonista de una anécdota imperdible contada en primera persona por el actor beneficiario.

Augustine Azuka Okocha, más conocido como Jay-Jay, es un ex futbolista nigeriano que marcó un antes y un después en el fútbol africano. A base de múltiples gambetas indescifrables y a una velocidad pocas veces vista, el talentoso volante ofensivo brilló en distintos equipos de Europa y captó la atención de todos. Y aunque no fue generacional, a Messi también.

Lo cierto es que Jay-Jay realizó una entrevista y se tomó unos segundos para recordar una particular anécdota que lo sorprendió gratamente. “Cuando conocí a Messi, ¡Me quedé atónito porque me reconoció!“, manifestó en primera instancia. Pocos segundos más tarde y no menos anonadado, también agregó: “Me llamó por mi nombre: ‘¡Hola Jay!’. Dije: ‘¡Hola Messi!'”.

Jay-Jay Okocha y Chidi Odiah, ex jugadores de Nigeria. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el nacido en Enugu amplió su discurso al respecto. Notablemente boquiabierto por el instante inesperado que tenía a Lionel como protagonista, Okocha buscó un cómplice. “Entonces me volví hacia Suárez, que estaba con él para traducir, y le pregunté: ‘Yo no jugué en tu generación, ¿Cómo me conoces?'”, continuó su relato.

En ese preciso momento, reveló la conclusión de la historia que él mismo vivió con el crack rosarino. “Messi me respondió él mismo antes de traducir: ‘Te conozco bien. Te vi jugar con Ronaldinho en París. Eras una auténtica estrella, ¡y el propio Ronaldinho te adoraba y hablaba de ti en Barcelona!'”, confesó que le explicó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Publicidad

Publicidad

Lionel Messi y Ronaldinho, en la etapa que compartieron en Barcelona. (Getty Images)

ver también Boca vs Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto

De esta manera, el mítico futbolista que era la principal figura de Nigeria, con la que disputó las Copas del Mundo de 1994, 1998 y 2022, dio a conocer una secuencia totalmente desconocida hasta el momento. Así, en un simple encuentro en el que coincidió con Messi, el argentino lo sorprendió sabiendo a la perfección quién había sido él y su tremenda calidad sobre el campo de juego.

DATOS CLAVE

El exfutbolista nigeriano Augustine Azuka Okocha (conocido como Jay-Jay ) relató una anécdota en la que se sorprendió de ser reconocido por Lionel Messi .

(conocido como ) relató una anécdota en la que se sorprendió de ser reconocido por . Jay-Jay confesó que cuando conoció a Messi , el astro argentino lo saludó por su nombre, a pesar de que el nigeriano no jugó en su generación.

confesó que cuando conoció a , el astro argentino lo saludó por su nombre, a pesar de que el nigeriano no jugó en su generación. Messi le explicó que lo conocía porque lo había visto jugar con Ronaldinho en el París Saint-Germain y porque Ronaldinho hablaba de él en el Barcelona .

le explicó que lo conocía porque lo había visto jugar con en el y porque hablaba de él en el . Jay-Jay Okocha fue figura de la Selección de Nigeria, con la que disputó tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002).

Publicidad