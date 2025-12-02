La millonaria demanda que Racing le hace a América de Cali por la venta de Juanfer Quintero a River

A principio de año, cuando Juanfer Quintero emigró desde Racing hacia América de Cali, la dirigencia liderada por Diego Milito alcanzó un acuerdo con sus pares colombianos para que el futbolista no retornara al país en el corto plazo para jugar en River.

El tiempo pasó, Quintero no cumplió con el pacto de caballeros que ya había acordado con Milito y compañía, y después de seis meses en su tierra, por un pedido de Marcelo Gallardo, regresó al club que mejor lo cobijó: el Millonario.

Molestos por esta situación, desde la Academia dejaron que el tiempo pasara y ahora que está por terminar el año, decidieron iniciar acciones legales contra el cuadro escarlata: al violar la cláusula que estaba fijada en el contrato, los de Avellaneda reclaman 3 millones de dólares, ya que consideran que los colombianos incumplieron con el pacto.

Según reportó el periodista cafetero Pipe Sierra, la comitiva liderada por Tulio Gómez apelará a la demanda con dos acciones que consideran claves para evitar tener que abonar lo pretendido por Racing: utilizarán el argumento del derecho al trabajo, entendiendo que no se puede limitar el destino laboral de un jugador, como así también la regulación FIFA TPI (third-party influence / influencia de terceros), la cual prohíbe que clubes externos condicionen o influyan en una transferencia entre dos partes.

Juanfer Quintero, mediocampista de River. (Getty Images)

¿Cuánto dinero pagó River por Quintero y cuál será la duración del contrato?

En la negociación, América de Cali aceptó la última oferta de River que fue de 2.250.000 dólares por el 100% del pase. Un monto similar había desembolsado el elenco caleño a Racing a comienzos de este 2025. El vínculo de Juanfer Quintero con el Millonario finaliza en diciembre de 2027.

