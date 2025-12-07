Ni Manchester City ni Leverkusen: el club que se entromete en el regreso del Diablito Echeverri a River por pedido de Guardiola

Surgió de River y todo indicaba que iba a convertirse en uno de los grandes talentos de los próximos años. Después de una prometedora irrupción, emigró rápidamente a Europa para vestir la camiseta de Manchester City. Sin embargo, la estadía de Claudio Echeverri estuvo muy lejos de ser la esperada por todos y, sin minutos con Pep Guardiola, salió cedido en busca de mayor rodaje.

En el último mercado de pases, el objetivo estaba puesto en tener protagonismo dentro de la elite para regresar a Inglaterra con mucha más determinación. En el sentido contrario al consejo que le otorgó el entrenador español, el Diablito decidió seguir las indicaciones de su representante (Enzo Monteopane) y arribó a Bayer Leverkusen, donde prácticamente no tiene participación.

Lo cierto es que, envuelto en este presente absolutamente incierto, Echeverri podría pasar a Girona. Con la clara intención de tener rodaje en una de las mejores ligas del mundo, Manchester City tiene planeado interrumpir la cesión en Alemania y volver a cederlo. Pero claro, en vez de negociar con un club ajeno, lo prestaría al conjunto español que es propiedad del City Group.

Claudio Echeverri, continúa sin ser protagonista en Bayer Leverkusen.

Es una realidad que el oriundo de Chaco quiere volver a River y el club ve con buenos ojos su regreso. Sin embargo, la realidad marca que las peticiones serán fuertemente rechazadas por lo acontecido en la última ventana de transferencias. Después de cumplir con los pedidos de su agente y dado el pésimo resultado, Guardiola y la cúpula dirigencial de los Citizens tiene una postura tajante.

En el reciente mercado de pases de mitad de año, Pep le recomendó al Diablito que vaya a Girona, pero no le hizo caso. No solo eso, sino que priorizó la sugerencia de su representante, lo que enojó notablemente al director técnico. “Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa“, manifestó cuando fue consultado por Echeverri.

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, enojado con el representante de Claudio Echeverri.

En definitiva, todo indica que la llegada de Echeverri a River sería extremadamente difícil. Aunque todavía restan unas semanas para que comienza el mercado de pases y la situación podría sufrir cambios por diversos motivos, a esta hora el futbolista argentino continuaría su carrera en Girona. De todas maneras, su deseo de volver al club de sus amores todavía está latente.

