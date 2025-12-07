Por qué no juega Santiago Sosa hoy en Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura

Por la primera semifinal del Torneo Clausura, Racing visita a Boca en La Bombonera con el objetivo de lograr una victoria que le permita acceder a la gran final y seguir con chances de clasificar a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores, ya que por tabla anual no lo consiguió.

Para este encuentro, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, no tendrá a todo su plantel a disposición, ya que deberá hacer un cambio obligado, debido a que no podrá contar con una de sus figuras y el capitán del equipo, Santiago Sosa.

El motivo de la ausencia del mediocampista central es por suspensión. Esto se debe a que en el duelo de cuartos de final ante Tigre, el futbolista vio la tarjeta roja en el segundo tiempo suplementario y fue sancionado con un encuentro, por lo que no estará en La Bombonera.

De esta manera, el entrenador decidió que su lugar sea ocupado por Marco Di Césare y así poder mantener la línea de tres defensores, tal como la utilizó a lo largo del año. Marcos Rojo, quien también fue variante para este puesto, será suplente en su regreso a La Bombonera.

Gastón Martirena, la otra baja en Racing

Por otro lado, Costas tampoco podrá contar con el lateral derecho uruguayo que le convirtió un gol a River en octavos de final. Al igual que Sosa, fue expulsado en la victoria por penales ante el Matador de Victoria luego de recibir dos tarjetas amarillas en el tiempo reglamentario.

En este caso, quien jugará como lateral por esa banda será Facundo Mura, que está viviendo sus últimos días como futbolista de la Academia, debido a que no renovará su contrato con el club y tendría todo arreglado para ser refuerzo del Inter Miami de Lionel Messi.

