De no creer: así recibieron los hinchas de Ecuador a Messi en Guayaquil

En la noche del martes, la Selección Argentina completó su participación en las Eliminatorias CONMEBOL, donde visitó Guayaquil para medirse frente a la Selección de Ecuador. Y mucho tiempo antes del empate por 1-1 tras los goles de Julián Álvarez y Enner Valencia, los hinchas de la Tricolor le dieron una calurosa bienvenida a Lionel Messi.

Se genera muchísima euforia cada vez que el astro argentino aterriza en cualquier parte del mundo. Niños y niñas, hombres y mujeres, sean o no fanáticos del fútbol, buscan poder ver al mejor jugador del mundo y, si pueden llevarse una prenda del 10, mucho mejor.

Dentro del Estadio Monumental Banco Pichincha, donde se disputó el encuentro entre Ecuador y Argentina, los hinchas que apoyaron al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro no pudieron despegar sus ojos de la figura del PSG, quien también es el capitán de la Albiceleste. Y a partir de un ingenioso cartel, le pidió la camiseta a la Pulga: "Messi: Me hacés más feliz que mi ex, regálame tu camiseta", sentenció Oscar Dávila, el ecuatoriano que también compartió su cuenta de Instagram dentro del cartel.

Debido a lo que fue el desarrollo del partido, Messi se dirigió directamente hacia el vestuario y no le realizó ninguna ofrenda a los fanáticos de la Tricolor, quienes lo ovacionaron en gran parte del duelo sudamericano.