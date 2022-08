Falta cada vez menos para el momento más esperado. El Mundial de Qatar marcará un nuevo punto de partido para las ilusiones de una Selección Argentina que esta vez llegará en el lote de los máximos candidatos a quedarse con el título.

Y en este panorama, Lionel Scaloni ya tiene en mente lo que sería su "11 ideal", aunque la situación de cada uno de los jugadores es bien distinto.

Están aquellos que son indiscutidos en sus clubes y que no tendrán problema de continuidad, como Dibu Martínez (arquero titular del Aston Villa), la dupla central Otamendi y Cuti Romero y el trío ofensivo (Messi-Lautaro-Di María).



Aunque claro, hay otras situaciones que no parecen tan alentadoras. Quizás el caso más resonante es el de Rodrigo De Paul, uno de los grandes referentes de la Scaloneta, que pese a esto en el Atlético de Madrid de Diego Simeone no tiene una continuidad asegurada como titular.

En esta lista también asoma Leandro Paredes, que no es prioridad para Galtier en el PSG y que podría cambiar de equipo en breve. Ahí es donde aparece Juventus en el horizonte, que además de tratarte de un equipo de elite podría garantizarle al volante la continuidad necesaria.

Así las cosas, un repaso por los titulares de Scaloni, su situación en cada uno de los clubes y cómo arribarán a la cita que tiene ilusionados a todos los argentinos.

EL XI de Scaloni...¿llega con ritmo a Qatar?