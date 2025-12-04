Es tendencia:
Messi destacó el presente de Boca y remarcó la influencia de Paredes: “Me alegra”

El capitán de la Selección Argentina aseguró que el Xeneize "se hizo muy fuerte" desde el arribo de su amigo.

Por Joaquín Alis

El buen momento de Boca no pasa desapercibido en la vida de Lionel Messi. En la previa del sorteo del Mundial 2026, el mejor jugador del mundo destacó el presente del equipo de Claudio Úbeda y le dio mucha responsabilidad a Leandro Paredes, su amigo y compañero de la Selección Argentina.

“Hay un cambio muy grande desde la llegada de él. Boca se hizo muy fuerte, sobe todo de local, y gran parte de eso el por él: al juego le da, a cómo acomodó al equipo dentro la cancha y a nivel de grupo”, aseguró el Diez en diálogo con ESPN desde Estados Unidos.

Además, el propio Leo aseguró que mantuvo conversaciones con el capitán de Boca, donde le remarcó el buen clima en el vestuario: “Lo he hablado con él. Se llevan muy bien y eso también se nota. En los momentos duros también es importante estar de esa manera”.

“La verdad que me alegra porque es un amigo, lo quiero mucho, compartimos equipo también y sé que tenía muchas ganas de volver a Boca. Que le esté yendo bien es lo mejor”, concluyó Messi.

