Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Lionel Messi destacó la clave de Lionel Scaloni para mantener el nivel de la Selección Argentina

Leo habló largo y tendido de la gestión de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi destacó la gestión de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina.
© Getty ImagesLionel Messi destacó la gestión de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina.

Lionel Messi es el primero en marcar la gran responsabilidad de Lionel Scaloni en el proceso exitoso de la Selección Argentina. Es que bajo su mando logró todo lo que le faltaba en su carrera: principalmente la Copa de Mundo, pero además la Copa América (en dos ocasiones) y la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (más conocida como Finalissima).

Y al respecto de la gestión del técnico, Leo, en una charla con ESPN, destacó: “Yo creo que él bajó una línea, marcó una idea. Lo mejor que hizo, más allá de todo lo que sabe de fútbol, de cómo plantea los partidos y de cómo trabaja, es la cercanía que tiene con los jugadores; la forma de saber llegarles. Y porque él fue formando todo esto, formando jugadores nuevos, algunos sin ser conocidos en Argentina. Eso tiene a todos los jugadores argentinos mentalizados de que en cualquier momento pueden estar”.

En esa misma línea, Lionel Messi resaltó el espíritu competitivo que no disminuye, a pesar de haber conseguido todo: “Este es un grupo de muchos chicos con mentalidad ganadora. Esa mentalidad se contagia y se nota en los entrenamientos: se matan, se cagan a patadas, pero tenemos un grupo espectacular. Dentro de la cancha, en esos momentos, todos dan el máximo. Después se piden disculpas y está todo bien. Eso fue obra de Scaloni”.

Por otro lado, la Pulga remarcó que la Selección debe seguir beneficiándose del nivel y de la racha positiva: “Sigue habiendo nuevas caras, y cuando un grupo está así, para el que viene de afuera es más fácil acomodarse. Es un momento que Argentina tiene que aprovechar”.

Lionel Messi se refirió a cómo era su relación con Lionel Scaloni durante la época que fueron compañeros

“Ahora se volvió mucho más serio, pero de compañero era un personaje que estaba todo el tiempo jodiendo, no paraba. Y él estaba muy cerca nuestro, de los más chicos. Siempre lo jodo: que en el Mundial 2006 me cagaba a patadas”, rememoro Leo Messi con una sonrisa.

Publicidad

Y añadió: “Nosotros venimos de esa época con buena relación. Y con Sampaoli, él era el más cercano porque nos conocía a todos, muchos habíamos sido compañeros. Desde que llegó a ser el DT de la Mayor, el diálogo siguió siendo el mismo”.

Lionel Messi eligió entre Pep Guardiola y Lionel Scaloni

ver también

Lionel Messi eligió entre Pep Guardiola y Lionel Scaloni

El dato que se le escapó a Lionel Messi sobre la Copa del Mundo 2026

ver también

El dato que se le escapó a Lionel Messi sobre la Copa del Mundo 2026

¿Llega al Mundial 2026? Messi se mantiene cauto

 “Espero hacer una pretemporada adecuada para eso y voy a ir día a día, siendo sincero y realista para sentirme bien. Este año me sentí muy bien; tuve la suerte de jugar muchos partidos. Es una liga muy física donde los equipos crecieron muchísimo. Yo la verdad que me sentí bien y lo disfruté. Ojalá que al principio del año que viene sea de esta manera también“, expresó el capitán de la Selección Argentina.

En síntesis

  • Lionel Messi destacó que la clave de Lionel Scaloni es su cercanía con los jugadores y su forma de saber llegarles.
  • Messi resaltó que Scaloni fomentó una mentalidad ganadora donde los jugadores “se matan” en los entrenamientos.
  • Messi rememoró que Scaloni “se volvió mucho más serio” como DT, pero antes “era un personaje” como compañero.
Publicidad
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Lionel Messi eligió entre Pep Guardiola y Lionel Scaloni
Lionel Messi

Lionel Messi eligió entre Pep Guardiola y Lionel Scaloni

El dato que se le escapó a Messi sobre la Copa del Mundo 2026
Selección Argentina

El dato que se le escapó a Messi sobre la Copa del Mundo 2026

Fue convocado por España, puede jugar para Italia y Argentina y ser opción en un puesto clave para Lionel Scaloni
Selección Argentina

Fue convocado por España, puede jugar para Italia y Argentina y ser opción en un puesto clave para Lionel Scaloni

Messi respondió a las críticas que generó su pelea con Maxi Moralez: "Juego para ganar"
Lionel Messi

Messi respondió a las críticas que generó su pelea con Maxi Moralez: "Juego para ganar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo