Lionel Messi destacó la clave de Lionel Scaloni para mantener el nivel de la Selección Argentina

Lionel Messi es el primero en marcar la gran responsabilidad de Lionel Scaloni en el proceso exitoso de la Selección Argentina. Es que bajo su mando logró todo lo que le faltaba en su carrera: principalmente la Copa de Mundo, pero además la Copa América (en dos ocasiones) y la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (más conocida como Finalissima).

Y al respecto de la gestión del técnico, Leo, en una charla con ESPN, destacó: “Yo creo que él bajó una línea, marcó una idea. Lo mejor que hizo, más allá de todo lo que sabe de fútbol, de cómo plantea los partidos y de cómo trabaja, es la cercanía que tiene con los jugadores; la forma de saber llegarles. Y porque él fue formando todo esto, formando jugadores nuevos, algunos sin ser conocidos en Argentina. Eso tiene a todos los jugadores argentinos mentalizados de que en cualquier momento pueden estar”.

En esa misma línea, Lionel Messi resaltó el espíritu competitivo que no disminuye, a pesar de haber conseguido todo: “Este es un grupo de muchos chicos con mentalidad ganadora. Esa mentalidad se contagia y se nota en los entrenamientos: se matan, se cagan a patadas, pero tenemos un grupo espectacular. Dentro de la cancha, en esos momentos, todos dan el máximo. Después se piden disculpas y está todo bien. Eso fue obra de Scaloni”.

Por otro lado, la Pulga remarcó que la Selección debe seguir beneficiándose del nivel y de la racha positiva: “Sigue habiendo nuevas caras, y cuando un grupo está así, para el que viene de afuera es más fácil acomodarse. Es un momento que Argentina tiene que aprovechar”.

Lionel Messi se refirió a cómo era su relación con Lionel Scaloni durante la época que fueron compañeros

“Ahora se volvió mucho más serio, pero de compañero era un personaje que estaba todo el tiempo jodiendo, no paraba. Y él estaba muy cerca nuestro, de los más chicos. Siempre lo jodo: que en el Mundial 2006 me cagaba a patadas”, rememoro Leo Messi con una sonrisa.

Y añadió: “Nosotros venimos de esa época con buena relación. Y con Sampaoli, él era el más cercano porque nos conocía a todos, muchos habíamos sido compañeros. Desde que llegó a ser el DT de la Mayor, el diálogo siguió siendo el mismo”.

¿Llega al Mundial 2026? Messi se mantiene cauto

“Espero hacer una pretemporada adecuada para eso y voy a ir día a día, siendo sincero y realista para sentirme bien. Este año me sentí muy bien; tuve la suerte de jugar muchos partidos. Es una liga muy física donde los equipos crecieron muchísimo. Yo la verdad que me sentí bien y lo disfruté. Ojalá que al principio del año que viene sea de esta manera también“, expresó el capitán de la Selección Argentina.

