La inédita confesión de Kylian Mbappé sobre la Final de Qatar que jugó contra Argentina

Para muchos fue la mejor final de una Copa del Mundo de todas las que se jugaron hasta el momento. Y gran parte de que sea considerada de esta manera es gracias a Kylian Mbappé, quien, prácticamente solo, le metió suspenso a una definición que la tenía muy tranquila a la Selección Argentina con el 2 a 0 hasta los 80 minutos.

El hoy delantero del Real Madrid -en ese momento del París Saint-Germain- convirtió el descuento a 10 de los 90 y empató el marcador un minuto después. Pero no solo eso. Cuando la Albiceleste logró ponerse otra vez arriba en el marcador con el 3 a 2 que firmó Lionel Messi (que ya había hecho el 1 a 0 de penal), Kiki volvió a igualar las cifras mediante un lanzamiento desde los 12 pasos.

Su participación culminó cuando ejecutó el primer disparo de la tanda de penales, dejando un registro de 4 tantos en la Final de la Copa Mundial de Qatar (además, Kylian Mbappé se convirtió en el futbolista con más goles en finales de la Copa del Mundo. Con el que anotó en Rusia 2018 vs. Croacia llegó a 4 conquistas -5 si se cuenta el último penal vs. Argentina– y así superó a Vavá y a Pelé de Brasil, a Geoff Hurst de Inglaterra y a Zinedine Zidane de Francia, todos con 3).

Al respecto de lo que fue su actuación estelar que, paradójicamente, a Francia no le alcanzó para llevarse nuevamente la Copa Mundial a su sede en París, Mbappé hizo nuevas declaraciones en una conversación que mantuvo con Jorge Valdano, para su programa ‘Universo Valdano’ que se emite por la señal televisiva española Movistar+.

”No pensás en marcar en una final, sino en ganarla”, dijo en primera instancia el atacante de 26 años que, acto seguido, hizo una confesión: ”Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo mirás entero, es merecido”.

Asimismo, Mbappé advierte que la caída en Qatar 2022 le hace sentir hambre de revancha para la Copa del Mundo que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá 2026: ”Te pone triste, pero no hay que olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”.

Publicidad

Publicidad

La Selección de Francia ya tiene un pie y medio adentro del Mundial 2026

La Selección de Francia venció a Azerbaiyan 3 a 0 el pasado viernes 10 de octubre y ya le sacó 5 puntos a Ucrania, su perseguidor en el Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial 2026. Ahora se medirá a Islandia este lunes 13 y si gana y Ucrania empate o pierde con Azerbaiyán, ya emitirá su pasaje al torneo que se desarrollará en Norteamérica.

ver también La reacción de Lionel Messi a la victoria de Argentina sobre México en el Mundial Sub 20