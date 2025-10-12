Con un inesperado discurso, Kylian Mbappé reconoció que Argentina mereció ganarle a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022

Con un inicio de temporada apabullante, Kylian Mbappé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como figura indiscutida de Real Madrid y capitán de Francia. Sin embargo, los goles, junto al paso del tiempo, no terminan de funcionar como medicina para sanar por completo la profunda herida de la final del Mundial de Qatar 2022.

En una entrevista a corazón abierto con Jorge Valdano, publicada en Diario AS, Kiki se animó a mirar hacia atrás para reflexionar en profundidad sobre lo ocurrido aquella noche en el estadio de Lusail. Pero lejos de escudarse en su hat-trick tuvo un acto de pura sinceridad: reconocer la superioridad Argentina en aquella inolvidable final final.

“Uno no piensa en marcar en una final, sino en ganarla“, abrió el francés, dejando de lado su actuación individual para forzar los penales, para luego sorprender con una potente frase. “Fue un partido loco que mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido“, admitió.

Y agregó: “Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”.

Mbappé y la Copa del Mundo que no pudo conquistar en 2022 (Getty Images).

Aunque rápidamente cerró el baúl de los malos recuerdos para dejar en claro que aquella final no lo apagará de cara a futuro ¿Cómo? Lo utiliza como combustible para aspirar a su próximo objetivo: conquistar por segunda vez en su carrera la Copa del Mundo. “Espero ganar el Mundial 2026. Es un sueño. He tenido la suerte de hacerlo una vez y llegar a la final en otro. Perder duele mucho, sobre todo en una final; pero espero que, como se dice, no haya dos sin tres. Así que quiero llegar a una tercera final y esta vez, ganar“, sentenció, visiblemente confiado.

Lo cierto es que su rendimiento en la cancha parece darle el crédito suficiente para soñar. Es que lleva 16 goles y cuatro asistencias en los 13 partidos que disputó en la presente temporada. La sed de revancha se presenta evidente. Más aún cuando no se pone techo. “Tengo mucho para seguir y mejorar. Estoy en el mejor club del mundo (Real Madrid). Espero que algún día la gente sueñe conmigo, como con Cristiano Ronaldo“, expresó.

La sinceridad de Mbappé sobre Messi y Ronaldo

Al salir del terreno mundialista, Mbappé también se dedicó a recordar la etapa que compartió con el astro argentino en PSG. “Fue una suerte jugar con Messi“, expresó en primer lugar. Luego, añadió: “Yo no pensaba que iba a jugar con él en mi carrera porque mi sueño fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona. Pensé que iba a quedarse toda la vida en Barcelona”. En la misma línea, se rindió a los pies del astro al confesar: “Jugar con él es muy especial, aprendí muchísimo”.

Aunque,a la hora de hablar de ídolos, para el crack francés resulta inevitable mencionar a Cristiano Ronaldo. “Siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí“, soltó, para luego sorprender al confesar: “Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos. Me ayudó”. Con la madurez para reconocer la gloria ajena y el hambre de un debutante, Mbappé demuestra en cada frase su ambición por conquistar el mundo, literalmente.

