El dato que se le escapó a Lionel Messi sobre la Copa del Mundo 2026

Sin hacer oficial su participación, la Pulga ya habla del intento que hará con la Selección Argentina para volver a ganar la Copa Mundial.

Por Germán Carrara

Lionel Messi dio a entender que será parte del plantel de la Selección Argentina que competirá en la Copa del Mundo 2026.
Hasta entonces, cuando se le consultó puntualmente por su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi se mantuvo cauto. “No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel”, respondió durante una entrevista que brindó en noviembre al Diario Sport.

Sin embargo, en los primeros días de diciembre, a poco más de 6 meses del partido inaugural en el Estadio Azteca (fijado para el 11 de junio) y a horas del sorteo que se desarrollará en la ciudad de Washington, el capitán de la Selección Argentina lanzó una frase con la que da a entender que está pensando en ser parte del plantel que defenderá el año que viene el título obtenido en Qatar 2022.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, le respondió a ESPN Argentina, a raíz de las chances que tiene el combinado nacional de ser bicampeón del mundo. Asimismo, Leo Messi reconoció que la consagración, a veces, depende de otros factores que van más allá de jugar bien o mal: ”Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar y te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir o pegar en el palo, te entra y quedar eliminado”.

Incluso, el número 10 del Inter Miami rememoró los encuentros de los Cuartos de Final y de la Final de Qatar 2022, para exponer como ejemplos de que todo puede pasar en instancias decisivas en una Copa del Mundo: ”Si bien fuimos muy superiores tanto con Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y tuvimos a la bestia del Dibu que nos hizo ganar. Pero puede ser que llegues a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”.

Lionel Messi a horas de jugar una Final con el Inter Miami

Antes de enfocarse 100 por ciento en su pretemporada, que desarrollará en enero y que tendrá el objetivo de prepararse físicamente para la Copa del Mundo, Lionel Messi, este sábado, irá en busca del objetivo que se propuso David Beckham y Jorge Mas, propietarios del Inter Miami, cuando fundaron el club a principios del 2018: ganar la MLS.

El equipo que comanda Javier Mascherano y que encabeza Leo se coronaron ganadores de la Conferencia Este y este 6 de diciembre se medirán a Vancouver Whitecaps, los vencedores de la Conferencia Oeste, en la definición de la liga estadounidense 2025 que iniciará a las 16:30 (hora argentina) en el Chase Stadium.

El rol que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

En una charla en España, Papu Gómez se volvió a referir a la Selección Argentina

En síntesis

  • Lionel Messi habló en diciembre sobre el intento de la Selección Argentina de ser bicampeón del mundo.
  • La Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca.
  • Inter Miami jugará la Final de la MLS 2025 contra Vancouver Whitecaps el 6 de diciembre en el Chase Stadium.
Germán Carrara

german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

