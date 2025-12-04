El dato que se le escapó a Lionel Messi sobre la Copa del Mundo 2026

Hasta entonces, cuando se le consultó puntualmente por su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi se mantuvo cauto. “No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel”, respondió durante una entrevista que brindó en noviembre al Diario Sport.

Sin embargo, en los primeros días de diciembre, a poco más de 6 meses del partido inaugural en el Estadio Azteca (fijado para el 11 de junio) y a horas del sorteo que se desarrollará en la ciudad de Washington, el capitán de la Selección Argentina lanzó una frase con la que da a entender que está pensando en ser parte del plantel que defenderá el año que viene el título obtenido en Qatar 2022.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, le respondió a ESPN Argentina, a raíz de las chances que tiene el combinado nacional de ser bicampeón del mundo. Asimismo, Leo Messi reconoció que la consagración, a veces, depende de otros factores que van más allá de jugar bien o mal: ”Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar y te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir o pegar en el palo, te entra y quedar eliminado”.

Incluso, el número 10 del Inter Miami rememoró los encuentros de los Cuartos de Final y de la Final de Qatar 2022, para exponer como ejemplos de que todo puede pasar en instancias decisivas en una Copa del Mundo: ”Si bien fuimos muy superiores tanto con Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y tuvimos a la bestia del Dibu que nos hizo ganar. Pero puede ser que llegues a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”.

Lionel Messi a horas de jugar una Final con el Inter Miami

Antes de enfocarse 100 por ciento en su pretemporada, que desarrollará en enero y que tendrá el objetivo de prepararse físicamente para la Copa del Mundo, Lionel Messi, este sábado, irá en busca del objetivo que se propuso David Beckham y Jorge Mas, propietarios del Inter Miami, cuando fundaron el club a principios del 2018: ganar la MLS.

El equipo que comanda Javier Mascherano y que encabeza Leo se coronaron ganadores de la Conferencia Este y este 6 de diciembre se medirán a Vancouver Whitecaps, los vencedores de la Conferencia Oeste, en la definición de la liga estadounidense 2025 que iniciará a las 16:30 (hora argentina) en el Chase Stadium.

