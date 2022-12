La reciente llave eliminatoria entre la Selección Argentina y Países Bajos fue categorizada por el clamor popular como una "serie copera", de esas que quedan en el recuerdo como si fuese un partido de Copa Libertadores. La intensidad vista dentro del campo de juego se trasladó hasta la zona de vestuarios y el temor por sanciones estaba latente.

No fue hasta que el periodista Gastón Edul entregó información que trajo alivio a todos los hinchas. "Ningún jugador argentino corre riesgos de sanciones. Es falso. Siempre que hay más de 5 amarillas FIFA abre un expediente, es protocolar", detalló el enviado de TyC Sports a través de Twitter.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer la primera sanción de FIFA para la Albiceleste tras lo ocurrido en cuartos de final. El influencer Gerónimo Benavides, más conocido como "Momo", fue incluido en la delegación por decisión de la AFA para que represente a todos los argentinos como voz del estadio en Qatar y su labor duró hasta el choque contra Países Bajos, cuando la entidad madre del fútbol le comunicó el despido oficial.

"Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", expresó el influencer a través de Twitter para dar a conocer la noticia.

Horas más tarde, Momo publicó un video en su canal de YouTube detallando lo ocurrido y, sin confirmación oficial, se cree que la decisión disciplinaria de FIFA tiene que ver con su forma de actuar en el puesto de voz del estadio. "Sería por romper reglas como en los gritos de goles, levantarse de la zona designada y nombrar jugadores por apodos cuando no estaba permitido", sostuvo Olé sobre el caso en cuestión.

El tema fue debatido en redes sociales y este domingo, tras conocerse la sanción, un video salió a la luz y explicaría la drástica decisión que tomó la casa madre del fútbol con el influencer. En el vlog filmado por la celebridad argentina se lo puede escuchar con furia, apuntando contra la FIFA por las irregularidades arbitrales de Antonio Mateu Lahoz, y esto podría ser uno de los motivos por los cuales se hizo efectivo el despido a falta de más información. Una experiencia única que llegó a su fin.

