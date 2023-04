Entradas para Argentina vs. Uzbekistán por el Mundial Sub 20: cuándo salen a la venta y dónde comprarlas

Está confirmado que Argentina compartirá el Grupo A en el Mundial Sub 20 2023 de la FIFA con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. El debut será contra el último Campeón de Asia el sábado 20 del mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Es importante señalar que, para disputar este torneo, también se eligieron los siguientes estadios: Diego Armando Maradona de La Plata, San Juan del Bicentenario y el Malvinas Argentinas de Mendoza. La FINAL será el 11 de junio.

+Entradas para Argentina vs. Uzbekistán por el Mundial Sub 20: cuándo salen a la venta

Se estima que en los primeros días de mayo saldrán a la venta las entradas para ver el partido inaugural del Mundial Sub 20 entre Argentina vs. Uzbekistán. Aún la FIFA no dio la información oficial.

+¿Dónde comprarlas?

Las entradas se podrán conseguir en la web oficial de la FIFA, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+Así será el fixture de Argentina en la Fase de Grupos

Grupo A

Fecha 1

Argentina vs. Uzbekistán

Guatemala vs. Nueva Zelanda

Fecha 2

Argentina vs. Guatemala

Uzbekistán vs. Nueva Zelanda

Fecha 3