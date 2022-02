La Selección Argentina viene a paso firme. Con 29 partidos sin perder y un equipo que prácticamente sale de memoria, Lionel Scaloni ha hecho de la Albiceleste un rival que nadie quiere enfrentar. Dentro de sus apuestas están Lautaro Martínez, a quien le dio la confianza de ser su 9, Dibu Martínez, inamovible en el arco, y Nahuel Molina Lucero, quien alterna con Montiel el lateral derecho. Este último, sorprendió a todos con una anécdota insólita sobre su primera citación.

Antes de meterse en la Selección de lleno, Nahuel Molina se tomó unos minutos para explicar cómo fueron sus comienzos en Europa: "El fútbol argentino es muy físico, pero el ritmo de Italia me sorprendió. Acá tenés que jugar a un toque, no tenés el tiempo que sí hay en Argentina. Antes de que te llegue la pelota tenés que pensar el pase". Luego, en una entrevista profunda con el canal de YouTube de Julián Giacobbe, narró su increíble historia.

Molina y una anécdota insólita sobre su primera citación: "Espero que no te agrandes"

"La primera vez fue muy buena. No sabía nada, fue una de las veces que se suspendió", comenzó a contar el ex Boca y Rosario Central. Y continuó: "Estaba en mi casa y me llama Rodri con el Tucu (De Paul y Correa) y me decían 'felicitaciones, felicitaciones. Espero que no te agrandes ahora. Te lo merecés'. Yo no entendía nada. Hasta que me dijeron que me habían convocado de la Selección. Yo ni enterado, ja".

Además, el lateral derecho del Udinese confesó: "Ellos (Correa y De Paul) me ayudaron muchísimo cuando llegué. Futbolísticamente y a nivel humano, ellos me ayudaron muchísimo". Y finalizó: "Va pasando todo muy rápido, a veces no tenés tiempo de disfrutar porque se viene otro fin de semana y siempre es un examen".

