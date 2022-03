La Selección Argentina tiene dos compromisos oficiales más en la previa de Qatar 2022. Si bien la Scaloneta está clasificada a la próxima Copa del Mundo, estos últimos duelos serán clave para terminar de definir la lista de convocados al Mundial. En esta nómina no aparece un nombre de peso y las alarmas se encienden: ¿Se queda sin viajar a Qatar?

Si bien los grandes pilares de esta Selección tienen su boleto separado, fue el mismo Lionel Scaloni el que se encargó de declarar que "sólo Messi tiene el pasaje asegurado". La competencia interna continúa y no poder mostrarse sobre el cierre de las Eliminatorias puede jugarle en contra a los que no integran la lista.

La gran ausencia de pesos en la lista de Scaloni: ¿Se queda afuera del Mundial?

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador y rápidamente todos pusieron el ojo en un ausente de peso: Paulo Dybala. ¿Por qué no está el 10 de la Juventus? ¿Tiene chances concretas de ir al Mundial?

Atravesando un momento complejo en su equipo y sin estar 100% desde lo físico, la elección de Scaloni hoy es dejar afuera a Dybala. Esto no significa que el ex Instituto no vaya al Mundial, pero hoy otros están ganándole la pulseada. Mac Allister y Lanzini le están ganando en la recta final.