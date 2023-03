Dentro de lo que es la parte musical del Mundial de Qatar 2022, además de los cánticos a entonar en pleno partido también existieron hits dedicados a la Selección Argentina. Uno de los varios provistos previo, durante y post obtención de la tercera Copa del Mundo en la historia fue el que el dúo de cumbia La T y La M ejerció mediante la canción "Pa' la Selección".

Tobías Medrano y Matías Rapen son los que componen el dueto artístico que, en el día 22 de noviembre, sacó la canción que expresa la pasión que sienten por el equipo argentino y su patria. FaroLatino Music y Zelaya Producciones estampa el sello de un tema cuyo videoclip fue dirigido y filmado por Tobías y Matías con sus celulares en el marco de su gira Salta/Jujuy, llegando a más de 55 millones de visualizaciones en el video de YouTube.

Cabe resaltar que La T y La M va a estar integrando el "line up" de los varios artistas que estarán comenzando la fiesta previa al partido que Argentina tendrá contra Panamá. Esto va a ocurrir el día jueves 23 de marzo y se espera que el mencionado dueto haga entonar el hit del cual te invitamos a repasar su letra completa:

Dios en el cielo y en la tierra

como en Malvinas preparado pa´ la guerra

es la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea



Esta locura no la traten de entender

no tiene cura, se lleva en la piel

una cumbia, asado y Fernet

hasta en la tumba te voy a querer



de chiquito descalzo en el potrero

y hoy representando en el mundo entero

la fe intacta de ser primero

soy argentino me sobran los huevos



Esta locura no la traten de entender

no tiene cura, se lleva en la piel

una cumbia, asado y Fernet

hasta en la tumba te voy a querer



En cualquier lado, en cualquiera cancha

en donde sea la pelota no se mancha

es el deseo de verte jugar

dale argentina que tenemos que ganar

y hoy no podemos perder, hoy no podemos perder

hoy no podemos perder, hoy no podemos perder



Esta locura no la traten de entender

no tiene cura, se lleva en la piel

una cumbia, asado y Fernet

hasta en la tumba te voy a querer



Te voy a querer, te voy a querer y donde sea te alentaré

te voy a querer, te voy a querer, dale argentina no podés perder



Te voy a querer, te voy a querer y donde sea te alentaré

te voy a querer, te voy a querer, dale argentina no podés perder.