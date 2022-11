Argentina se juega la clasificación a octavos de final el próximo miércoles desde las 16:00 ante Polonia en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial de Qatar, en una definición que será apasionante, ya que las 4 selecciones llegan con posibilidades de clasificar.

Pensando en este partido, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tienen en mente algunas variantes, debido a que no gustó el desempeño del equipo durante la primera mitad del choque frente a México. Si bien hoy no hubo entrenamiento táctico, uno de los jugadores que tiene todas las fichas para ingresar al once titular es Enzo Fernández, que podría reemplazar a Guido Rodriguez.

La otra duda en cuanto a un posible cambio está en el lateral derecho, en el que Gonzalo Montiel jugó como titular el último partido y salió reemplazado por Nahuel Molina, que fue el titular en el primer encuentro. Hoy, hay tres nombres para ese puesto, ya que según informó el periodista de ESPN, Esteban Edul, el cuerpo técnico ve como una posibilidad a Juan Foyth, debido al juego aéreo del equipo polaco.

¿Qué resultado necesita Argentina ante Polonia para clasificar?

-Si Argentina pierde: queda eliminado.

-Si Argentina empata: necesita que Arabia Saudita no le gane a México (que empaten o que México gane por una diferencia menor a tres goles)

-Si Argentina gana: clasifica.

