El grupo de la Selección Argentina es uno de los principales motivos por los que Lionel Scaloni y compañía lograron romper la mala racha. Los buenos resultados deportivos siempre vienen de la mano de un equipo unido y compacto. Aunque claro, en sus clubes siempre suelen cruzarse y algunos encontronazos quedan en la historia. Como la de Leo Paredes y Messi.

Aprovechando su estadía en la Argentina, Paredes apareció en Caja Negra y habló de todo. Entre otras aristas, el volante del PSG reveló detalles de su pelea con Lionel Messi, quien hoy por hoy es uno de sus mejores socios en la Scaloneta y con quien también comparte la temporada en el club parisino.

Paredes reveló detalles de su pelea con Messi: 'Estaba re caliente"

Ya en confianza y después de contar cómo fueron sus primeros pasos en Europa, el ex Boca confesó que junto a Ángel Di María convencieron al 10 de ir a París: "Intentamos hablarle cuando fuimos todos juntos a Ibiza después de la Copa América. Yo le mandaba fotos con la camiseta del PSG, lo jodía para que venga. Pero bueno, él quería seguir en el Barcelona. Después pasó lo que pasó y por suerte lo tenemos con nosotros". Aunque su relación con el mejor del Mundo no siempre fue color de rosas...

Después de contar la actualidad, Paredes confirmó que "es muy difícil" tenerlo enfrente y reveló detalles de un partido picante contra el 10. "Se había enojado. Yo había hecho un comentario para mi compañero y se enojó. Estaba re caliente, me cagó a puteadas", comenzó recordando el PSG-Barcelona por Champions en 2021. Y continuó entre risas: "Yo me quería morir, me quería ir a mi casa".

Luego, el 5 de la Scaloneta contó cómo siguió su relación con La Pulga: "Lo volví a encontrar en la Selección y actuó como si no hubiera pasado nada. Eso me demostró aún más cómo era como persona. Después lo hablamos en París, más adelante... Nos cagamos de risa".

+Así fue la pelea entre Messi y Paredes en la Champions