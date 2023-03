¿Se agotaron las entradas para la Selección Argentina vs. Curazao?

Este jueves 23 de marzo del 2023 salieron las entradas para ver a la Selección Argentina vs. Curazao en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero el próximo martes 28. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse si aún quedan tickets a la venta.

En esta oportunidad, la venta se dio por iniciada a las 10 horas de la Argentina, momento en el que cada usuario registrado obtuvo un número que lo ubicaba en la cola a la espera de poder comprar su entrada. Para acceder a la misma a través de Deportick, web a la que podés ingresar haciendo CLICK ACÁ.

Aún quedan entradas para ver a la Selección Argentina vs. Curazao en Santiago del Estero. No obstante, se puede saber que más de 400.000 personas han ingresado a la cola para poder comprar sus entradas, por lo que los tickets no tardarán en acabarse.

A su vez, cabe destacar que se estima que se pueden llegar a sacar hasta 4 populares por persona y 6 plateas también por usuario.

+¿Cuánto cuestan los tickets?

Está confirmado que en esta oportunidad los precios van desde los $12.000 (popular) hasta los $49.000 (platea más cercana a los jugadores).