A qué hora juega la Selección Argentina ante Bélgica por el Mundial sub 17: qué canal lo pasa y dónde es

En el marco de la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 de Qatar, la Selección Argentina, comandada por Diego Placente, hace su estreno al enfrentarse a la Selección de Bélgica. Este encuentro, se disputará el próximo lunes 3 de noviembre a partir de las 11.45 horas.

La Albiceleste formará parte del Grupo D, en el que también se enfrentará a la Selección de Túnez y la Selección de Fiyi. Al ser un certamen con 48 participantes, hay 12 grupos de 4 equipos y cambió su formato, debido a que pasan los dos primeros de cada zona y los 8 mejores terceros.

Desde allí, iniciarán los playoff con los 32 mejores equipos. De esta manera, se sumará una fase más de mata-mata para iniciar desde los 16avos de final. La gran final se disputará el 27 de este mes, en el Estadio Internacional de Khalifa, ubicado en Doha, la capital de Qatar.

El equipo de Placente, viene con rodaje futbolístico de cara a este certamen, ya que meses atrás con una base similar a la de este plantel, disputó el Torneo de L’Alcudia en España. En aquel certamen, logró el título tras vencer en la final al Valencia por 2 a 0.

Qué canal pasa Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17

El debut del elenco comandado por Diego Placente, programado para el lunes 3 de noviembre a las 11.45 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través de los canales de DSports, 610 (SD) y 1610 (HD). Además, lo transmitirá vía streaming la plataforma online de DGO.

La fase de grupos del Mundial Sub 17

Grupo A: Qatar, Italia, Bolivia y Sudáfrica

Qatar, Italia, Bolivia y Sudáfrica Grupo B : Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos

Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos Grupo D : Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto Grupo F : México, Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil

: México, Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil Grupo G : Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador

: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Francia, Chile, Canadá y Uganda Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita

Publicidad

Publicidad

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

José Castelau (Real Madrid)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez)

Matías Satas (Boca)

Mateo Martínez (Racing)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing)

Santiago Espíndola (River)

Felipe Pujol (Vélez)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Publicidad

Publicidad

Delanteros

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Felipe Esquivel (River)

Thomas De Martis (Lanús)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)

ver también Pensando en el Mundial 2026, las 2 jóvenes figuras del fútbol europeo que Scaloni convocaría a la Selección Argentina frente a Angola