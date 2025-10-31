Pensando en el Mundial 2026, las 2 jóvenes figuras del fútbol europeo que Scaloni convocaría a la Selección Argentina frente a Angola

La Selección Argentina se dispone a cerrar el año deportivo con un único partido en la próxima Fecha FIFA: un amistoso ante Angola, pautado para el 14 de noviembre en Luanda. Y con el proyecto Mundial 2026 en marcha, Lionel Scaloni aprovechará para continuar evaluando nuevos nombres y sacar conclusiones. Por eso, la mayor expectativa parece recaer en la nómina de convocados que se anunciará en las próximas horas, que contaría con ciertas sorpresas.

Según reveló el periodista Gastón Edul, el oriundo de Pujato evalúa seriamente incluir por primera vez a un par de futbolistas que atraviesan un presente notable en sus respectivos clubes: Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

En el caso del primero se trata de uno de los nombres sensación del fútbol europeo. El delantero de 23 años, que milita en el Racing de Estrasburgo de Francia, atraviesa un presente goleador inmejorable y es noticia cada fin de semana: acumula 10 gritos en 13 partidos entre la Ligue 1, donde es el máximo goleador, y la Conference League. Incluso, ya le convirtió un doblete a nada menos que el Paris Saint-Germain.

Joaquín Panichelli, delantero argentino de Racing de Estrasburgo (Prensa RCSA).

Con este destacado rendimiento, todo indica que su explosión masiva no pasó inadvertida para el cuerpo técnico de la Scaloneta, como tampoco de las grandes potencias. Es que recientes reportes desde España señalaron que el artillero argentino, que emigró de River estando en Reserva para debutar como profesional en el Alavés, ya estaría en el radar del Barcelona como posible alternativa para reforzar el ataque en caso de no concretar la compra de Julián Álvarez, su opción principal.

Por otro lado, la segunda sorpresa que maneja Scaloni es una de las joyas de Benfica. Prestianni, el extremo de 19 años que viene de ser una de las figuras parte del equipo Sub-20 que fue subcampeón mundial con Diego Placente, habría cautivado al cuerpo técnico por su velocidad y desequilibrio individual. Con ese crédito, sumado a que empieza a tener cada vez más lugar en la consideración de José Mourinho en el conjunto luso, corre con grandes chances de también ser citado a la Selección Mayor por primera vez.

Gianluca Prestianni, en la mira de Scaloni tras el Mundial Sub 20 (Prensa AFA).

Las otras opciones que tiene Scaloni en la mira

Igualmente, en carpeta para esta fecha FIFA también aparecen otros nombres. De acuerdo a la información publicada por Infobae, el lateral izquierdo Julio Soler también aparece en el radar tras su destacada actuación como capitán en el Mundial Sub-20. En la misma línea, otro joven que la Albiceleste seguiría de cerca por su buen rendimiento es a Valentín Barco, compañero de Panichelli en Racing de Estrasburgo, y a quien desde Europa catalogan como “el mejor jugador de la liga francesa“.

A su vez, la proyección a futuro también se extendería al grupo de sparrings. Es que la delegación que viaje a África contaría con la presencia de Demian Talavera, el arquero de 18 años de la Reserva de San Lorenzo. Pese a no contar aún con contrato profesional, sería parte de la experiencia.

En medio de la especulación, aquello que está definido es el itinerario que tendrá Argentina. La concentración iniciará en Alicante, España, el 10 de noviembre, con siete u ocho sesiones de entrenamiento pautadas antes y después del duelo ante Angola, según comentó Edul. Ahora, habrá que esperar la confirmación de la lista, pero todo indica que Scaloni puso en marcha el laboratorio.

