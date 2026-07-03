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Mundial 2026

Álvaro Morales no solo criticó a Messi tras la clasificación de Argentina en el Mundial 2026: “Humillación”

El periodista guatemalteco, a lo largo de lo que fue el triunfo de Argentina ante Cabo Verde, llenó de críticas al equipo y principalmente a Messi.

Álvaro Morales, periodista guatemalteco que criticó a Argentina y Messi.
© Álvaro Morales (Facebook)Álvaro Morales, periodista guatemalteco que criticó a Argentina y Messi.

A pesar de que sufrió muchísimo, Argentina derrotó a Cabo Verde y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ahora tendrá que enfrentar a Egipto, que viene de eliminar a Australia por la vía de penales.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no tuvieron una buena actuación, y los hinchas criticaron el rendimiento. Y era algo tan esperable como la aparición pública de Alvarito Morales, el periodista guatemalteco que oficia como conductor del programa deportivo Fútbol Picante de la cadena ESPN.

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El comentarista de 46 años, históricamente, es fanático declarado de Cristiano Ronaldo y uno de los principales detractores de Lionel Messi, a quien criticó tanto como al combinado albiceleste, de quien sentenció, en medio del juego que “aún es probable que clasifique, pero, que vergüenza de Messi empatar contra Cabo Verde”. Y amplió: “Humillación para el supuesto ‘campeón del mundo’. Jajaja. Además de que tuvo el gane frente al arquero y falló. Ese no puede ser un GOAT”.

Sin pelos en la lengua, Morales despotricó al futbolista de Inter Miami y llenó de elogios a Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha: “A diferencia de Argelia y Jordania, ahora Messi sí se enfrentó a un equipo con arquero“, exclamó para también menospreciar a los goleros de Argelia, Austria y Jordania, los primeros tres rivales de Argentina en la fase de grupos.

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DATOS CLAVES

  • Egipto enfrentará a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial.
  • Alvarito Morales es el periodista guatemalteco de 46 años que criticó a Lionel Messi.
  • Vozinha es el apodo de Josimar José Évora Dias, arquero de Cabo Verde.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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