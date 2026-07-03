Álvaro Morales no solo criticó a Messi tras la clasificación de Argentina en el Mundial 2026: “Humillación”

El periodista guatemalteco, a lo largo de lo que fue el triunfo de Argentina ante Cabo Verde, llenó de críticas al equipo y principalmente a Messi.

A pesar de que sufrió muchísimo, Argentina derrotó a Cabo Verde y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ahora tendrá que enfrentar a Egipto, que viene de eliminar a Australia por la vía de penales.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no tuvieron una buena actuación, y los hinchas criticaron el rendimiento. Y era algo tan esperable como la aparición pública de Alvarito Morales, el periodista guatemalteco que oficia como conductor del programa deportivo Fútbol Picante de la cadena ESPN.

El comentarista de 46 años, históricamente, es fanático declarado de Cristiano Ronaldo y uno de los principales detractores de Lionel Messi, a quien criticó tanto como al combinado albiceleste, de quien sentenció, en medio del juego que “aún es probable que clasifique, pero, que vergüenza de Messi empatar contra Cabo Verde”. Y amplió: “Humillación para el supuesto ‘campeón del mundo’. Jajaja. Además de que tuvo el gane frente al arquero y falló. Ese no puede ser un GOAT”.

Sin pelos en la lengua, Morales despotricó al futbolista de Inter Miami y llenó de elogios a Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha: “A diferencia de Argelia y Jordania, ahora Messi sí se enfrentó a un equipo con arquero“, exclamó para también menospreciar a los goleros de Argelia, Austria y Jordania, los primeros tres rivales de Argentina en la fase de grupos.

Los comentarios de Álvaro Morales contra Lionel Messi y Argentina

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