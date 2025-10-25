Argentina vs. Angola: cuándo se juega, sede y horario del amistoso internacional

Hay una gran controversia generalizada en las últimas horas por el comunicado que emitió la AFA sobre la fecha FIFA de noviembre en la que participará la Selección Argentina. Es que, en lugar de buscar rivales de fuste o que puedan ser contrincantes en el Mundial 2026, el combinado campeón del mundo jugará un amistoso ante el humilde seleccionado Angola, equipo que no tuvo una buena performance en las Eliminatorias de África.

Incluso, en lugar de realizar dos partidos -como sucede en cada fecha FIFA- la Selección Argentina solamente disputará el compromiso ante Angola en noviembre, ya que estaba pautado un duelo ante India en dicho parate de selecciones, pero el mismo se canceló.

AFA intentó gestiones con distintos rivales, pero no hubo caso y se oficializó que habrá un un solo partido, además de una serie de entrenamientos durante la segunda y tercera semana de noviembre en España, para que Lionel Scaloni evalúe nuevos jugadores durante las prácticas.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

La comparación de otros seleccionados y sus amistosos

Uno de los principales motivos por los que hubo reclamos en las redes sociales, es que Argentina solo juega con países de menor jerarquía. Solo para dar dos ejemplos rápidos, Brasil se enfrentará a Senegal y Túnez, ambos clasificados a la próxima Copa del Mundo 2026. Por otro lado, Bolivia mide fuerzas contra Japón y Corea del Sur, dos de las principales potencias del continente asiático.

