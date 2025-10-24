Es tendencia:
Oificial: la Selección Argentina jugará un solo amistoso ante Angola en la fecha FIFA de noviembre

Tras los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, la Albiceleste ya tiene definida su próxima gira con una llamativa modificación deportiva.

Por Bruno Carbajo

Argentina derrotó a Venezuela en Miami y va por Puerto Rico
© GettyArgentina derrotó a Venezuela en Miami y va por Puerto Rico

La Selección Argentina ya conoce sus próximos pasos para continuar con la preparación rumbo al Mundial 2026, aunque con un inesperado cambio en la grilla deportiva. Rompiendo con la habitual modalidad de dos encuentros por ventana internacional, la Scaloneta disputará un solo partido en la fecha FIFA de noviembre. El rival será Angola, en un amistoso fijado para el viernes 14, en Luanda, capital de la región africana.

Así lo oficializó la propia Asociación del Fútbol Argentino a través de un comunicado, en el que detalló el particular itinerario que realizará el plantel. A diferencia de otras giras, el equipo se reunirá en España, que funcionará como base de operaciones. Luego de trasladarse a Luanda, inmediatamente después del partido, “la delegación regresará al viejo continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en la que culmina la fecha FIFA”.

Vale recordar que, en un principio, la Albiceleste tenía pautado un segundo compromiso ante India para aquella gira. Sin embargo, el encuentro se canceló semanas atrás y todo parece indicar que no se logró cerrar un nuevo rival.

De todas formas, posiblemente el objetivo de Lionel Scaloni para esta atípica ventana de un solo partido es claro: continuar con la evaluación y prueba de jugadores. La idea es mantener la metodología empleada en los últimos amistosos, donde el equipo venció a Venezuela y Puerto Rico, dándole rodaje a nuevos nombres. Aunque, ahora tendrá menos minutos para sacar conclusiones.

Pensando en lo que sigue luego de Angola, la Selección ya tiene acuerdos para enfrentar a México y Honduras en Estados Unidos, en lo que serán los partidos de despedida una semana antes del inicio del Mundial 2026. Además, el próximo año le esperaría la Finalissima contra España. Si bien la fecha no está confirmada, la prensa europea asegura que el duelo se disputaría en marzo, con el estadio Lusail de Qatar como probable escenario.

DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina jugará contra Angola el viernes 14 de noviembre en Luanda.
  • La Scaloneta disputará un solo partido en la fecha FIFA de noviembre.
  • Se jugará la Finalissima contra España y amistosos contra México y Honduras en EE.UU.
