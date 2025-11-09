Argentina 3-0 Fiyi por el Mundial Sub 17: minuto a minuto

Por la última fecha del Grupo D del Mundial de Qatar Sub 17, la Selección Argentina, que ya clasificó a los 16avos de final, cierra su participación en esta instancia frente a la ya eliminada Fiyi. El encuentro puede verse tanto a través de TV Pública y DSports.

El equipo comandado por Diego Placente llega como puntero de su grupo con puntaje perfecto luego de ganar ante Bélgica y Túnez. Ahora, busca volver a sumar de a tres para quedar ubicado dentro de los mejores primeros para los 16avos de final.

Fiyi por su parte, ya está eliminado del certamen, ya que perdió a sus dos partidos por goleada. En su estreno cayó 6 a 0 frente Túnez, mientras que en la segunda fecha perdió 7 a 0 con Bélgica.

El gol de Ojeda para el 1 a 0

Tweet placeholder

El gol de Martínez para el 2 a 0

Tweet placeholder

Argentina vs. Fiyi por el Mundial Sub 17: minuto a minuto

Publicidad

Publicidad

Las formaciones del partido