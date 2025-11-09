Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 17

Argentina 3-0 Fiyi por el Mundial Sub 17: minuto a minuto

El equipo de Placente, ya clasificado a 16avos de final, cierra su participación en la fase de grupos.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
La Selección Argentina disputa el Mundial Sub 17.
© Prensa AFALa Selección Argentina disputa el Mundial Sub 17.

Por la última fecha del Grupo D del Mundial de Qatar Sub 17, la Selección Argentina, que ya clasificó a los 16avos de final, cierra su participación en esta instancia frente a la ya eliminada Fiyi. El encuentro puede verse tanto a través de TV Pública y DSports.

El equipo comandado por Diego Placente llega como puntero de su grupo con puntaje perfecto luego de ganar ante Bélgica y Túnez. Ahora, busca volver a sumar de a tres para quedar ubicado dentro de los mejores primeros para los 16avos de final.

Fiyi por su parte, ya está eliminado del certamen, ya que perdió a sus dos partidos por goleada. En su estreno cayó 6 a 0 frente Túnez, mientras que en la segunda fecha perdió 7 a 0 con Bélgica.

El gol de Ojeda para el 1 a 0

Tweet placeholder

El gol de Martínez para el 2 a 0

Tweet placeholder

Argentina vs. Fiyi por el Mundial Sub 17: minuto a minuto

Publicidad

Las formaciones del partido

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Quién es el árbitro del Superclásico
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro del Superclásico

Diego Simeone molesto por la amarilla a Nahuel Molina: ''A Vinícius no se la sacás''
Fútbol europeo

Diego Simeone molesto por la amarilla a Nahuel Molina: ''A Vinícius no se la sacás''

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026
Selección Argentina

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

Luego de la goleada de Inter Miami, Luis Suárez chicaneó a Nashville
MLS

Luego de la goleada de Inter Miami, Luis Suárez chicaneó a Nashville

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo