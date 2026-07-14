Dónde y en qué estadio juegan Francia y España por la Semifinal del Mundial 2026

Francia y España juegan en el Estadio AT&T de la ciudad de Dallas por una de las Semifinales del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio bajo el marco de una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (la otra semifinal se llevará a cabo en Atlanta el miércoles entre Argentina e Inglaterra y la final se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey).

Dicho cruce entre combinados europeos se disputará en el Estadio de Dallas, uno de los recintos más impactantes del certamen por su amplitud y modernidad. De hecho, es considerada una de las joyas arquitectónicas más imponentes del deporte a nivel general.

Una de sus características más deslumbrantes es su techo retráctil soportado por dos arcos de 91 metros de altura, el cual puede abrirse o cerrarse en apenas 12 minutos para proteger el terreno de las condiciones climáticas. Sin embargo, el elemento visual que acapara todas las miradas es su monumental pantalla de video de alta definición suspendida sobre el centro del campo, una de las más grandes del planeta, con una longitud de más de 48 metros que garantiza que ningún espectador se pierda un solo detalle de la semifinal.

Para cumplir con las estrictas normativas de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, el recinto ha tenido que someterse a una renovación tecnológica y logística de vanguardia. El principal desafío fue la sustitución temporal de su césped artificial por una superficie de hierba natural de última generación, instalada sobre un sofisticado sistema de bandejas para garantizar un rodaje perfecto del balón.

España ya jugó en el Estadio de Dallas contra Portugal. Getty Images.

Con una capacidad que supera los 90.000 espectadores para el torneo, el estadio combina este aforo masivo con un diseño de paredes de cristal y un sistema de climatización interna que lo convierten en un coliseo futurista idóneo para albergar el choque entre España y Francia.

Publicidad

Francia y España se vuelven a ver las caras casi dos años después

Francia y España se enfrentaron el 9 de julio del 2024 en el Allianz Arena de Munich por la Semifinal de la Euro 2024. Aquella vez, con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo la Roja se impuso por 2 a 1 (Randal Kolo Muani anotó el tanto de los galos). Cinco días después, los de Luis de la Fuente vencerían por el mismo resultado a Inglaterra y se coronarían campeones de Europa por cuarta vez.

En síntesis