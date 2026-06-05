Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Honduras por el amistoso internacional previo al Mundial 2026

Con varias bajas por precaución física, la Scaloneta afrontará este sábado en Texas su primer amistoso de cara a la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y la Selección Argentina tendrá este sábado 6 de junio su primera prueba formal antes del debut en la máxima cita del fútbol. En Texas, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Honduras en un amistoso internacional que servirá para empezar a ajustar detalles de cara a la defensa del título conseguido en Qatar.

El encuentro se disputará desde las 21 en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. El partido contará con transmisión de Telefé, TyC Sports y LPF Play, permitiendo la chance de seguirlo desde un dispositivo celular.

Cómo llegan Argentina y Honduras al partido

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni utilizará este compromiso para comenzar a darle rodaje al equipo tras el inicio de los entrenamientos de preparación mundialista. Si bien el amistoso tendrá carácter oficial, la prioridad pasa por cuidar físicamente a varios futbolistas y no arriesgar a aquellos que llegan con molestias o arrastran cargas musculares. Por ese motivo, algunos jugadores habituales podrían no sumar minutos, como son los casos de Lionel Messi y Leandro Paredes.

Del otro lado estará una selección hondureña que no logró clasificarse al Mundial tras finalizar detrás de Haití en las eliminatorias de Concacaf. Actualmente, el conjunto centroamericano atraviesa una etapa de reconstrucción bajo las órdenes del entrenador español José Francisco Medina, quien asumió en marzo y apenas dirigió un puñado de encuentros.

Probable formación de Argentina vs. Honduras

Gerónimo Rulli o Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López o Giuliano Simeone.

Posible alineación de Honduras vs. Argentina

Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche.

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El itinerario de Argentina

Luego del amistoso ante Honduras, la Selección permanecerá en Texas y continuará con los entrenamientos a puertas cerradas. Posteriormente viajará hacia Alabama para disputar un nuevo amistoso frente a Islandia el próximo 9 de junio. Después de ese compromiso, el plantel regresará a Kansas City para enfocarse definitivamente en el debut mundialista ante Argelia, programado para el 16 de junio.