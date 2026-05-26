Honduras dio sus convocados para enfrentar a Argentina con un compañero de Messi y una joya de Liverpool

Previo a su estreno en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni jugará dos partidos amistosos con el objetivo de sumar ritmo de competencia y llegar de la mejor manera a la defensa del título de este certamen.

El primero de estos dos encuentros será frente a la Selección de Honduras el próximo sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas. En este contexto, el seleccionado centroamericano ya dio la lista con los 26 futbolistas que estarán a disposición del entrenador José Molina.

Dentro de esta nómina una de las figuras más importantes que aparece es David Ruíz, el volante de 22 años que se desempeña en Inter Miami, donde es compañero de Lionel Messi. Este será su décimo partido con la Selección de Honduras, con la que debutó en 2023.

Por otro lado, aparece una jóven promesa del país como lo es Keyrol Figueroa. El delantero de 19 años, que jugó para la Sub 20 de Estados Unidos y está en el Sub 21 de Liverpool, fue citado por primera vez con la mayor de Honduras, por lo que podría hacer su estreno absoluto con su país natal.

En este encuentro, Argentina y Honduras volverán a verse las caras tras casi cuatro años. La última vez que se enfrentaron fue el 23 de septiembre de 2022, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron por 3 a 0 con goles de Lionel Messi en dos oportunidades y de Lautaro Martínez.

Los convocados de Honduras para este partido

Arqueros

Alex Guity (Lobos UPNFM)

Edrick Mejívar (CD Olimpia)

Luis Ortiz (FC Motagua)

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Defensores

Clinton Bennet (Olimpia)

Cristian Canales (Choloma)

Cristopher Meléndez (Motagua)

Denil Maldonado (Rubín Kazán)

Darlin Mencía (Montevideo Wanderers)

Giancarlo Sacaza (Motagua)

Joseph Rosales (Austin)

Kevin Guiti (Olimpia)

Luis Vega (Motagua)

Volantes

Alejandro Reyes (Motagua)

David Ruíz (Inter Miami)

Edwin Rodríguez (Olimpia)

Jorge Álvarez (Olimpia)

Kervin Arriaga (Levante)

Delanteros

Alenis Vargas (Manisa FK)

Dereck Moncada (Lugano)

Erick Puerto (Platense FC)

Exon Arzú (Real España)

Jeffry Miranda (Génesis FC)

Jorge Benguché (Olimpia)

Keyrol Figueroa (Liverpool)

Luis Palma (Lech Poznan)

Rigoberto Rivas (Kocaelispor)

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