Con sorpresivas ausencias, Placente confirmó a los convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17

Tras participar en el Torneo L'Alcudia, el combinado juvenil viajará a Qatar para disputar la cita mundialista.

Por Agustín Vetere

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 17.
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 17.

Luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, Diego Placente tendrá una rápida revancha en un evento de esta magnitud. Es que el 3 de noviembre comenzará el Mundial Sub 17 para el cual ya tiene plantel confirmado.

El conjunto juvenil viene de consagrarse campeón en el tradicional Torneo L’Alcudia en España, dónde se enfrentó a planteles Sub 20 para sumar rodaje de cara a esta cita. En la definición, los de Placente derrotaron al local, Valencia. Sin embargo, algunas de las figuras de ese campeonato no estarán presentes en Qatar.

Es que AFA publicó la lista de convocados este miércoles y llamaron la atención algunas ausencias como las de Tomás Parmo, joya de Independiente que llevó la ’10’ en L’Alcudia, además de Alex Verón, de Vélez Sarsfield, y Juan Cruz Meza, que ya tuvo minutos en la Primera de River, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Por el contrario, sí aparece en la convocatoria Can Armando Güner, el nacido en Alemania que decidió representar a Argentina a nivel internacional. Desde el 3 de noviembre, la Albiceleste intentará sumar el título mundial que le falta al fútbol nacional.

Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17

ARQUEROS: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

DEFENSORES: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

MEDIOCAMPISTAS: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

DELANTEROS: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

El grupo de Argentina en el Mundial Sub 17

Por primera vez en la historia, el certamen mundialista de la categoría contará con 48 participantes, exactamente el doble con respecto a la última edición. El combinado albiceleste, 6 veces semifinalista, busca jugar la final de este certamen por primera vez en la historia.

De cara a ese objetivo, como cabeza de serie, tiene como primer objetivo superar el Grupo D. Los dirigidos por Diego Placente enfrentarán en esta instancia a Bélgica, Túnez y Fiyi por el premio de meterse en 16avos de final.

Agustín Vetere

