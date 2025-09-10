Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Cuántos partidos disputará la Selección Argentina antes del Mundial de 2026: fechas y rivales

Finalizada las Eliminatorias Conmebol, el equipo de Lionel Scaloni tiene varios partidos por delante para seguir disfrutando de Lionel Messi y evaluando rendimientos de cara a la Copa del Mundo.

Por Juan Ignacio Portiglia

Argentina cerró las Eliminatorias con derrota, pero como amplio líder.
© Getty ImagesArgentina cerró las Eliminatorias con derrota, pero como amplio líder.

La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026, sin Lionel Messi y con una derrota 1-0 en condición de visitante ante Ecuador que no la privó de finalizar en la primera posición con 9 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que terminó siendo precisamente La Tri.

Fueron 18 partidos disputados en los que cosechó 12 triunfos, 2 empates y 4 derrotas; pero que sobre todo sirvieron a Lionel Scaloni para comenzar a dar lugar a la renovación post Qatar, evaluando un amplio número de futbolistas que no fueron parte de aquella coronación y sí cuentan con buen pronóstico para dar el presente en Estados Unidos, México y Canadá.

Para terminar de definir plantel y afianzar ideas, el seleccionado argentino todavía contará con una serie de partidos por delante antes de disputar la Copa del Mundo, especialmente los que se desarrollarán en las Fechas FIFA venideras, pero también con la posible disputa de La Finalissima ante España.

¿Qué partidos va a jugar Argentina antes del Mundial?

La Selección Argentina ya tiene confirmados los partidos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de octubre durante una gira por Estados Unidos que se extenderá entre el lunes 6 y el martes 14. Allí enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

La Selección Argentina disputará un mínimo de siete partidos antes del Mundial.

La Selección Argentina disputará un mínimo de siete partidos antes del Mundial.

Ya para la Fecha FIFA de noviembre, el equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá competencia entre el lunes 10 y el martes 18, con duelos en África y Asia: ante Angola en Luanda y muy probablemente ante India en Kerala.

Publicidad

Para marzo del año próximo, está latente la posibilidad de que se dispute La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, algo que terminaría de confirmarse entre octubre y noviembre. Si tal encuentro no se concreta, La Albiceleste buscaría rivales para no quedarse sin competencia en la primera Fecha FIFA de 2026. De concretarse, también podría dar lugar a un partido amistoso extra.

Poco antes del inicio de la Copa del Mundo quedará una última Fecha FIFA clave para la preparación, a inicios de junio, que también conllevarán acción para la Selección Argentina con otros dos partidos amistosos cuyos rivales no se buscarían hasta después de realizado el sorteo del certamen FIFA, programado para el 5 de diciembre.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Graves incidentes: la selección europea que enfrentó a Inglaterra podría ser severamente sancionada de cara al Mundial 2026
Fútbol Internacional

Graves incidentes: la selección europea que enfrentó a Inglaterra podría ser severamente sancionada de cara al Mundial 2026

La acusación de Lautaro a Wilmar Roldán: ''Amenazaba con el Mundial''
Selección Argentina

La acusación de Lautaro a Wilmar Roldán: ''Amenazaba con el Mundial''

La despedida de Otamendi tras su expulsión
Selección Argentina

La despedida de Otamendi tras su expulsión

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"
Opinión

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo