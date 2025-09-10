La Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de 2026, sin Lionel Messi y con una derrota 1-0 en condición de visitante ante Ecuador que no la privó de finalizar en la primera posición con 9 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que terminó siendo precisamente La Tri.

Fueron 18 partidos disputados en los que cosechó 12 triunfos, 2 empates y 4 derrotas; pero que sobre todo sirvieron a Lionel Scaloni para comenzar a dar lugar a la renovación post Qatar, evaluando un amplio número de futbolistas que no fueron parte de aquella coronación y sí cuentan con buen pronóstico para dar el presente en Estados Unidos, México y Canadá.

Para terminar de definir plantel y afianzar ideas, el seleccionado argentino todavía contará con una serie de partidos por delante antes de disputar la Copa del Mundo, especialmente los que se desarrollarán en las Fechas FIFA venideras, pero también con la posible disputa de La Finalissima ante España.

¿Qué partidos va a jugar Argentina antes del Mundial?

La Selección Argentina ya tiene confirmados los partidos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de octubre durante una gira por Estados Unidos que se extenderá entre el lunes 6 y el martes 14. Allí enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

La Selección Argentina disputará un mínimo de siete partidos antes del Mundial.

Ya para la Fecha FIFA de noviembre, el equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá competencia entre el lunes 10 y el martes 18, con duelos en África y Asia: ante Angola en Luanda y muy probablemente ante India en Kerala.

Para marzo del año próximo, está latente la posibilidad de que se dispute La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, algo que terminaría de confirmarse entre octubre y noviembre. Si tal encuentro no se concreta, La Albiceleste buscaría rivales para no quedarse sin competencia en la primera Fecha FIFA de 2026. De concretarse, también podría dar lugar a un partido amistoso extra.

Poco antes del inicio de la Copa del Mundo quedará una última Fecha FIFA clave para la preparación, a inicios de junio, que también conllevarán acción para la Selección Argentina con otros dos partidos amistosos cuyos rivales no se buscarían hasta después de realizado el sorteo del certamen FIFA, programado para el 5 de diciembre.