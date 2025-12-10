La sinceridad de Luis Suárez en un video de TikTok no cayó nada bien en Uruguay. ”Tenemos dos Mundiales. Nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento”, comentó el Pistolero, que no hizo más que decir la verdad. Que es una sola: la Celeste es dos veces campeón del mundo (1930 y 1950) y obtuvo dos medallas de oro en el Torneo de Fútbol de los Juegos Olímpicos, primero en París 1924 y después en Ámsterdam 1928.

No hay necesidad de mezclar, a pesar de que desde varios medios de comunicación del país oriental sostienen que las medallas olímpicas deben ser reconocidas como títulos mundiales, porque así la consideraban los periódicos de la época y porque así también lo expusieron en una muestra del Museo Nacional de Qatar -que nada tuvo que ver la FIFA– en la previa del Mundial 2022. Un argumento muy flojo de papeles en la búsqueda por ser estimado como uno de los máximos ganadores de la competencia más codiciada por el planeta.

A todo esto, la entidad que regula el fútbol a nivel global desde 1914 ya dictó una clara sentencia al respecto para zanjar la controversia. Por más que les pese a los charrúas, la FIFA, en una publicación que realizó en su sitio web el 3 de julio del 2023, adujo: ”La Celeste fue la primera selección que ganó la Copa Mundial de la FIFA en 1930 y veinte años más, tarde, sumó su segunda estrella con el Maracanazo en Brasil”.

Más claro imposible. Además, por si fuera poco, cada vez que repasa la cantidad de títulos mundiales en sus cuentas oficiales de redes sociales, el organismo que preside Gianni Infantino ordena a Brasil en la cima con cinco consagraciones, detrás a Alemania e Italia con cuatro cada uno, le sigue Argentina con tres y recién detrás de la Albiceleste asoma Uruguay junto con Francia, ambos con dos. Cierran Inglaterra y España con uno respectivamente. En síntesis, la tabla que se reconoce en cualquier rincón de la tierra.

Para la FIFA, Uruguay tiene dos estrellas.

En 2030, Uruguay podría cumplir 100 años sin llegar a la Final de la Copa del Mundo

Uruguay se enfrenta a un gran desafío en 2026. Intentará llegar a una Final de la Copa del Mundo después de 96 años, dado que la única que jugó fue en 1930. Es decir, si no marca presencia el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cumplirá 100 años sin jugar finales de un Mundial en el certamen que se llevará a cabo en 2030 y en el que, por cierto, será uno de los anfitriones junto a Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Cabe aclarar que en 1950, el famoso Maracanazo (del 16 de julio, en el que la Celeste derrotó a Brasil por 2 a 1 con tantos de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia) no fue en el marco de una final, sino en el de la tercera fecha del Cuadrangular que definió aquella competencia.

