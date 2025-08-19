El contundente posteo del Colo Barco tras quedar afuera de la lista de la Selección Argentina: “En la lucha”

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la Selección Argentina para los partidos ante Venezuela y Ecuador, sin Valentín Barco. El Colo, que viene de brillar en la última temporada con la camiseta de Racing de Estrasburgo, forma parte del grupo de ausentes luego de haber formado parte de la nómina en la fecha FIFA pasada.

En esta oportunidad, el director técnico de la Albiceleste decidió priorizar otros nombres en su convocatoria, que será la última por los puntos en el año. Minutos después de la oficialización de la lista, el joven de 21 años se despachó con un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

“Excelente comienzo de temporada con victoria en el derbi. Seguimos en la lucha. Gracias a toda la afición por su apoyo. Nos vemos el jueves en La Meinau”, escribió el defensor en francés, tras la victoria de su equipo ante Metz por la primera jornada de la Ligue 1.

Por qué Barco no fue convocado por Scaloni

El motivo de la decisión de Lionel Scaloni de no convocar a Valentín Barco tiene nombre y apellido: Marcos Acuña. El excelente nivel del jugador de River llevó al DT a volver a tenerlo en cuenta, algo que no sucedía desde septiembre de 2024, cuando sumó 26 minutos ante Colombia.

Teniendo en cuenta que en ese sector también están Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, dos fijas de los últimos tiempos, el ex-Boca quedó completamente relegado para esta fecha FIFA. De todas formas, el Colo sigue formando parte de la consideración del entrenador para lo que viene y seguirá peleando por un lugar en el Mundial 2026.

Los números de Barco en Racing de Estrasburgo

Valentín Barco disputó un total de 1.289 minutos con la camiseta del Racing de Estrasburgo, distribuidos en 16 partidos. Fueron 15 por la Ligue 1 y uno en Copa de Francia. El argentino todavía no marcó goles, pero hizo un importante aporte ofensivo con 2 asistencias y participación necesaria en gran cantidad de ocasiones generadas.

La prelista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli. Defensores : Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler y Facundo Medina.

: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler y Facundo Medina. Mediocampistas : Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.

: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni. Delanteros: Giuliano Simeone, Ángel Correa, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección Argentina volverá a la acción el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental, recibiendo a Venezuela. Cinco días más tarde, precisamente el martes 9 a las 20, visitará a Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

