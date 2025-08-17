Se cumplen 20 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor

Se cumplen dos décadas de un debut que, aunque fue fugaz, marcó el inicio de la historia de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor. El 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría en Budapest, Leo se puso por primera vez la camiseta celeste y blanca luego de, meses antes, ser campeón mundial con el elenco Sub 20.

El por entonces futbolista del Barcelona, por decisión de José Pekermán, ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Lisandro López. Sin embargo, la euforia se desvaneció en apenas 47 segundos. En su primera acción, al intentar zafarse de la marca de Vilmos Vanczák, el árbitro interpretó un manotazo como un codazo y le mostró la tarjeta roja directa.

La decisión fue un shock para todos, especialmente para Lionel Messi, quien se retiró del campo con lágrimas en los ojos, sin poder creer que su gran oportunidad había terminado de la peor manera posible. Pese a ese amargo comienzo, el resto es historia. Aquella expulsión atípica fue el prólogo de una carrera que empezó a dar sus frutos recién en los últimos años.

No obstante, desde ese desafortunado partido, el rosarino se convertiría en el emblema de la Selección Argentina, logrando las Copas América de Brasil 2021 y de Estados Unidos 2024, la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (Finalissima) 2022 y la Copa Mundial de Qatar.

El primer toque de Messi con la pelota fue por un pase de Scaloni

Aunque la presencia de Lionel Messi en el campo de juego vs. Hungría duró apenas unos segundos, fue suficiente para dejar una particularidad. La primera y única pelota que tocó Leo fue gracias a un pase que le brindó Lionel Scaloni. La Pulga controló y encaró hacia el arco y ahí fue cuando empezó con los forcejeos con Vanczák que decantaron en su expulsión.

La palabra de Vilmos Vanczák a 20 años de su cruce con Lionel Messi

Vilmos Vanczák, en cierto punto, el culpable de la expulsión de Lionel Messi, habló sobre aquella secuencia en una conversación con ESPN: “Entró, me eludió fácilmente, pero yo no iba a dejar que llegue al gol fácil. Quería escapar de la marca, me tocó y yo soy defensor, me vi obligado a defender. Creo que la decisión fue un poco severa porque era un amistoso”.

Publicidad

Publicidad

En ese mismo sentido, contó sobre la expectativa que tenían en la Selección de Hungría por medirse a Argentina y ver a la Pulga: “Fue un partido muy especial. Antes de entrar a la cancha todos hablaban de Messi. Era un jugador joven pero estaba destinado a ser un gran jugador. Estábamos esperando este partido porque sabíamos que Argentina es un gran equipo, uno de los mejores. Queríamos enfrentarlos y también saber cómo era Messi en cancha”.

ver también El video de Lionel Messi y su hijo jugando al fútbol que enloqueció a los hinchas de Newell’s: “En todos lados”