Los 6 jugadores ausentes en la lista de convocados de la Selección Argentina

De cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que culminarán las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio la lista con 31 jugadores preconvocados, y la misma cuenta con varias novedades tanto en las caras nuevas como en las ausencias.

Es que, en esta nómina, hay un nombre de peso que no está presente. El mismo es Enzo Fernández, quien viene de ser campeón del Mundial de Clubes con Chelsea. El motivo por el que el volante no está convocado, es que fue expulsado ante Colombia y recibió dos fechas de suspensión.

Al igual que en las últimas nóminas, Alejandro Garnacho volvió a quedar afuera. El delantero se encuentra en conflicto con el Manchester United, espera por forzar su salida del club, y es por eso que al no tener continuidad no fue convocado por Scaloni.

Valentín Barco es otro de los nombres que quedaron afuera. El lateral izquierdo que fue suplente ante Chile y Colombia, y que se destaca en el fútbol de Francia, no fue citado por decisión táctica, ya que en su puesto aparecen Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Julio Soler.

A pesar de que se adaptó de la mejor manera a Benfica y se ganó un lugar como titular, Enzo Barrenechea tampoco fue citado. El mediocampista que estuvo presente en la última nómina, no fue convocado por motivos futbolísticos, debido a que en su lugar fue llamado Alan Varela y a que regresó Alexis Mac Allister.

Finalmente, los otros nos nombres que no están en la lista son los jugadores de la Roma, Paulo Dybala y Matías Soulé. En el primer caso es por la falta de ritmo, ya que la Joya se operó en marzo de este año y está sumando sus primeros minutos de competencia. En el segundo, es por decisión futbolística.

La prelista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli. Defensores : Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler y Facundo Medina.

: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler y Facundo Medina. Mediocampistas : Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni.

: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Valentín Carboni. Delanteros: Giuliano Simeone, Ángel Correa, Julián Alvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.

