Jorge Valdano destacó el recambio de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El campeón del mundo con Argentina en 1986 resaltó los nombres que se sumaron a la Scaloneta y destacó la ambición que supieron mantener tras la consagración en Qatar 2022.

La Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni se mantiene como una de las grandes candidatas para ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a pesar del recambio importante que tuvo en el plantel desde su consagración en Qatar 2022.

De hecho, son 9 los futbolistas que besaron el trofeo en el Estadio Lusail que, por diferentes situaciones, no estarán en Norteamérica. Ellos son: Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Alejandro ”Papu” Gómez, Ángel Di María, Angel Correa y Paulo Dybala.

En tanto que los que sí dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá y que no estuvieron en el Mundial pasado son 8: Juan Musso, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nicolás González, José Manuel López y Nico Paz (además resta esperar por el reemplazante de Leonardo Balerdi, que también se podría sumar a esta lista).

A propósito de esta rotación notable, el que hizo mención fue Jorge Valdano en la señal Telemundo: ”A Argentina la veo bien. Se ha renovado con algnos chicos jóvenes que están bastante bien, tales son los casos de Nico Paz y Giuliano Simeone, con padres que pasaron por la Selección Argentina”.

ARGENTINA se ha refrescado 😎 🇦🇷



La Albiceleste llega con un equipo que quiere ser Bicampeón en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ 🏆#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/xPL9RSurel — Los Protagonistas (@losprota) June 9, 2026

Además, el campeón del mundo en México 1986 dijo que percibe que el grupo mantiene la ambición: ”No perdieron el hambre, siguen funcionando como equipo, más que una selección, eso es saludable. Les doy opciones. La ciencia se ha pronunciado y la ciencia no es tonta. Pone primero a Francia, enseguida a Argentina, a España, a Portugal…”.

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El cronograma de Argentina en la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina integra el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 y disputará la primera fase en Estados Unidos con el siguiente cronograma (en hora argentina):

Debut vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22:00 hs, en el Kansas City Stadium.

Martes 16 de junio a las 22:00 hs, en el Kansas City Stadium. Segunda fecha vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 14:00 hs, en Dallas.

Lunes 22 de junio a las 14:00 hs, en Dallas. Cierre de grupo vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23:00 hs, también en Dallas.

Si la Scaloneta clasifica primera de su grupo, jugará los dieciseisavos de final en Miami contra el segundo del Grupo H (compuesto por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde).