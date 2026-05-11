El futbolista del Barcelona considera a la Albiceleste como la máxima favorita para llevarse la Copa del Mundo, principalmente, por contar con Lionel Messi.

En apenas un mes estará comenzando la Copa del Mundo 2026. México y Sudáfrica le darán el puntapié en el Estadio Azteca a un torneo que también se jugará en Estados Unidos y en Canadá y en el cual Argentina, Francia, España e Inglaterra asoman como las máximas favoritas para levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.

Al respecto, el que compartió su opinión fue Gavi, en pleno festejo de LaLiga que ganó con el FC Barcelona este domingo 10 de mayo tras vencer 2 a 0 en el Clásico frente al Real Madrid: ‘‘El pasado Mundial lo ganó Argentina y obviamente yo creo que son los favoritos. Leo Messi para mí es el mejor y en donde esté será la mejor selección”.

Asimismo, en la conversación que mantuvo con DSports en el campo de juego del Camp Nou, el mediocampista culé asumió el papel de candidato que tienen en España: ”También tenemos muy buenos jugadores y ojalá podamos llevarnos la Copa del Mundo”.

Cabe mencionar que la Roja es la actual campeona de la Eurocopa y que fue la finalista de las últimas dos ediciones de la UEFA Nations League (en la final de una se impuso a Croacia y en la otra perdió con Portugal), por lo que en el país de la Península Ibérica están ilusionados con poder levantar la copa por segunda vez en su historia.

"ARGENTINA ES LA MÁXIMA FAVORITA PORQUE GANÓ EL ANTERIOR #MundialEnDSPORTS" 🇦🇷🔥🇪🇸



🗣️ La palabra de Gavi tras la consagración de Barcelona en #LaLigaEnDSPORTS.



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El grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026

En el Mundial 2026, Argentina encabezará el Grupo J. Iniciará su participación el 17 de junio contra Argelia en Kansas City, continuará el 22 de junio ante Austria en Arlington y cerrará la fase de grupos el 28 de junio frente a Jordania, también en la sede de Arlington. Si sale primero o segundo se enfrentará en los 16vos de Final con el segundo o primero del Grupo H integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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El grupo de España en la Copa del Mundo 2026

Por su parte, España forma parte del Grupo H y tendrá como rivales a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El combinado español debutará el 15 de junio ante el combinado africano en Atlanta, jugará su segundo encuentro el 21 de junio contra los asiáticos en la misma ciudad y finalizará la primera etapa el 26 de junio en un duelo clave frente a la Celeste en el Estadio Guadalajara.