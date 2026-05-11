La Asociación del Fútbol Argentino publicó en su sitio web oficial una prelista de 55 jugadores, en la que el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni se apoyará para elaborar el plantel de 26 futbolistas para la defensa del título que la Selección Argentina encarará en poco más de un mes en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Entre tantos elegidos, hay varias novedades. Por ejemplo, dos que nunca formaron parte del combinado nacional mayor, Zaid Romero del Getafe y Matías Soulé de la Roma. Incluso, Alejandro Garnacho, que parecía que había perdido todo tipo de chances para volver a la Albiceleste por su presente irregular en el Chelsea.
Pero también, varios jugadores que militan actualmente tanto en Boca como en River son noticia. Del lado del Xeneize, además de Leandro Paredes, que salvo un imponderable estará en la lista definitiva para la Copa Mundial, Lionel Scaloni estará analizando al defensor central Lautaro Di Lollo y a los mediocampistas Milton Delgado y Tomás Aranda.
Asimismo, otros exjugadores del club de la Ribera asoman con chances de viajar a Norteamérica: Kevin Mac Allister del Union Saint-Gilloise, Nicolás Capaldo del Hamburgo, Leonardo Balerdi del Olympique de Marsella, Alan Varela del Porto, Ezequiel Fernández de Bayer Leverkusen y Valentín Barco del Racing de Estrasburgo, además de Alexis Mac Allister del Liverpool y Nahuel Molina del Atlético de Madrid, que al igual que Paredes son puestos fijos.
Lionel Scaloni ensayará con varios de los integrantes de la prelista en el predio de Ezeiza. Getty Images.
En tanto que del equipo del Chacho Coudet están: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, los que se podrían sumar a los ex River Facundo Medina del Olympique de Marsella, Guido Rodríguez del Valencia, Franco Mastantuono del Real Madrid, Giuliano Simeone del Atlético de Madrid (hizo inferiores en River), Claudio Echeverri del Girona y Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen, más allá de los seguros Enzo Fernández del Chelsea y Julián Alvarez de Atleti.
Las 6 sorpresas de Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES – Racing Club
SANTIAGO BELTRAN – River Plate
AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
GONZALO MONTIEL – River Plate
NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
MARCOS SENESI – Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA – River Plate
LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
ZAID ROMERO – Getafe CF
FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA – River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS – Racing Club
MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
ANÍBAL MORENO – River Plate
MILTON DELGADO – Boca Juniors
ALAN VARELA – FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI – Inter de Miami
NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ – AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
En síntesis
- La AFA publicó una prelista de 55 jugadores convocados para el Mundial 2026.
- El entrenador Lionel Scaloni incluyó a los juveniles de Boca Di Lollo, Delgado y Aranda.
- River aporta a Beltrán, Montiel, Martínez Quarta, Pezzella, Acuña y Aníbal Moreno a la nómina.