La AFA difundió una prelista de 55 jugadores, en la que Lionel Scaloni se apoyará para conformar el plantel que presentará en la Copa Mundial 2026. Boca y River, con bastante presencia.

La Asociación del Fútbol Argentino publicó en su sitio web oficial una prelista de 55 jugadores, en la que el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni se apoyará para elaborar el plantel de 26 futbolistas para la defensa del título que la Selección Argentina encarará en poco más de un mes en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Entre tantos elegidos, hay varias novedades. Por ejemplo, dos que nunca formaron parte del combinado nacional mayor, Zaid Romero del Getafe y Matías Soulé de la Roma. Incluso, Alejandro Garnacho, que parecía que había perdido todo tipo de chances para volver a la Albiceleste por su presente irregular en el Chelsea.

Pero también, varios jugadores que militan actualmente tanto en Boca como en River son noticia. Del lado del Xeneize, además de Leandro Paredes, que salvo un imponderable estará en la lista definitiva para la Copa Mundial, Lionel Scaloni estará analizando al defensor central Lautaro Di Lollo y a los mediocampistas Milton Delgado y Tomás Aranda.

Asimismo, otros exjugadores del club de la Ribera asoman con chances de viajar a Norteamérica: Kevin Mac Allister del Union Saint-Gilloise, Nicolás Capaldo del Hamburgo, Leonardo Balerdi del Olympique de Marsella, Alan Varela del Porto, Ezequiel Fernández de Bayer Leverkusen y Valentín Barco del Racing de Estrasburgo, además de Alexis Mac Allister del Liverpool y Nahuel Molina del Atlético de Madrid, que al igual que Paredes son puestos fijos.

Lionel Scaloni ensayará con varios de los integrantes de la prelista en el predio de Ezeiza. Getty Images.

En tanto que del equipo del Chacho Coudet están: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, los que se podrían sumar a los ex River Facundo Medina del Olympique de Marsella, Guido Rodríguez del Valencia, Franco Mastantuono del Real Madrid, Giuliano Simeone del Atlético de Madrid (hizo inferiores en River), Claudio Echeverri del Girona y Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen, más allá de los seguros Enzo Fernández del Chelsea y Julián Alvarez de Atleti.

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La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

En síntesis