El mensaje de 3 palabras que Charly García le dijo a Messi tras la goleada de Argentina a Venezuela

La leyenda del rock nacional dijo presente en el Estadio Monumental y se cruzó con la Pulga antes y después del partido.

Por Lautaro Toschi

Messi y Charly García
© Getty - captura ESPNMessi y Charly García

Nadie se quería perder el último partido de Lionel Messi en Argentina por los puntos. Días atrás, la Pulga había confirmado lo que era un secreto a voces: que ante Venezuela disputaría su último encuentro por Eliminatorias en el país y eso hizo que sea una noche especial. Ovaciones casi permanentes, ingresar a la cancha con sus tres hijos, convertir dos goles, recibir el afecto de los suyos y también de grandes ídolos populares del país, como Charly García.

El prócer del rock nacional hace tiempo atraviesa algunas dificultades de salud, pero ni el frío ni las horas fuera de su casa le impidieron llegar temprano al Estadio Monumental para ver a la Selección. Allí tuvo su primer encuentro con Lionel Messi: Chiqui Tapia compartió una foto en sus redes sociales en la que estaba junto a Charly, la Pulga y De Paul antes del partido.

Messi, Chiqui Tapia y De Paul junto a Charly García. (Foto: @chiquitapia).

Pero no fue el único cruce que tuvieron los ídolos argentinos. Cuando la Pulga se retiraba del Estadio Monumental, tras la goleada de la Selección Argentina a Venezuela por 3 a 0, Charly se acercó con su silla de ruedas a saludarlo a la camioneta. Se dieron la mano y el músico le dijo: “Dios te bendiga”. El 10 sonrió, le agradeció y se marchó. Sin dudas, fue uno de los momentos más especiales de la jornada y marca un poco la realidad de la Pulga, que hasta los ídolos máximos de este país quieren conocerlo y saludarlo.

El vínculo de Charly García con el fútbol

Es de público conocimiento que Charly García es hincha de River, inclusive en el año 2009 recibió una camiseta en la previa de un Superclásico en el Estadio Monumental que terminó 1 a 1 con goles de Gallardo y Palermo. Aunque también en su momento se lo vio en La Bombonera en algún partido de Boca, pero no en rol de hincha, sino más bien acompañando a su amigo Fabián Von Quintiero -popularmente conocido como el Zorrito- que sí es fanático del Xeneize. Por otro lado, en la década del 90 y comienzos de los 2000 se frecuentó con Diego Armando Maradona, aunque más en las noches que en cuestiones vinculadas al fútbol.

